Le notizie del giorno ore 09 30

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Antonio Logli in carcere per aver ucciso distrutto il cadavere di sua moglie Roberta Ragusa la sentenza definitiva è arrivata dalla cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per l’olio è ritenuto colpevole della morte della donna scomparsa Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello noi comune di San Giuliano Terme e ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitali studio una trattativa per negoziare un finanziamento milionario della Russia la lega il sito americano Bud pubblica audio d’incontro delle vista Salvini contro i russi al Metropol di Mosca Annuncia querele il MoVimento 5 Stelle prende le distanze quindi chiede che si riferisca in Parlamento oggi in consiglio dei ministri le deleghe alla Locatelli per ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ecco il nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura in Senato, il senatore leghista Mario Pittoni è nuovamente intervenuto in merito al problema del precariato scolastico, sottolineando come il problema della stabilizzazione, ormai cronico, abbia innescato una ‘guerra tra poveri’. Pittoni ha, oltremodo, ricordato come si tratti di una responsabilità politica quella di affrontare e di risolvere il problema del precariato, così come indicato nel ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio una trattativa per negoziare un finanziamento milionario della Russia alla lega il sito americano pubblica l’audio d’incontro delle dita Salvini contro i russi al metro di Mosca Salvini annuncia querele Movimento 5 Stelle prendere distanze il PD chiede che si riferisca in Parlamento oggi in consiglio di venire le deleghe alla Locatelli ...

Le notizie del giorno – Frasi shock Ibra - Zaza sfida la fisica con un super gol - gli annunci di Cairo : IRA IbraHIMOVIC – All’attaccante svedese, abbiamo avuto modo di conoscerlo in Italia, non piace mai perdere. E questo spesso lo porta a dichiarazioni che scatenano molte reazioni. Come quella in seguito ad una brutta sconfitta subita dai Los Angeles Galaxy, che è diventata virale. “Dopo la partita ho rotto molte cose nello spogliatoio. Ho rotto tutto, hanno dovuto chiamare l’ambulanza perché tre giocatori erano a terra, ...

Le notizie del giorno (23.30) : 'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA. NUOVE TENSIONI TRENTA-SALVINI Conte approva la scelta: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attivita'". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Al vertice sui migranti la titolare della Difesa attacca: il Viminale non mi ha mai chiesto la chiusura dei porti, sulle navi militari comando io. La replica: mi basta che le forze armate difendano i confini. FORZA ...

Le notizie del giorno (19.30) : MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA Conte approva la scelta di Salvini: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attivita'". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Intanto Di Maio precisa sul salario minimo: c'è l'accordo, sono stanco di aspettare. ALITALIA: DI MAIO, IN ARRIVO OFFERTA DI ATLANTIA MA NON CI SARANNO BARATTI Il vicepremier: non ho pregiudizi nei confronti dell'azienda ma sulla ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : 'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA Conte approva la scelta di Salvini: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attività". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Alle 18 il giuramento al Quirinale. LA FRANCIA AMMETTE: "NOSTRI MISSILI IN UNA BASE DI HAFTAR", SALVINI: "FATTO GRAVISSIMO" Parigi: "Erano inutilizzabili e non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier: "Chiederemo ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dallo studio Giuliano Ferrigno il maltempo in apertura che ha caratterizzato questo mercoledì 10 luglio una tempesta di vento pioggia e grandine si è abbattuta sulla costa Adriatica da Milano Marittima in provincia di Ravenna a Chiara provocando danni 200 pini marittimi secolari sono stati abbattuti infrastrutture mobile cartelli nel comune di Cervia sono volati via Madonna rimasta ferita è stata portata ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale con all’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano 0,1% nel 2019 0,7 Nel 2020 in Italia ultima per crescita nel Lui è in entrambi gli anni Nelle nuove previsioni economiche della commissione europea e Malta al top nel 2019 più 5,3% seguita da Ungheria Polonia più 4,4 l’Irlanda + 4% in fondo alla classifica ma prima dell’Italia se la Germania + 0,5% ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla stazione mercoledì 10 luglio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Lorenzo Fontana Alessandra Locatelli entrambe esponenti della Liga hanno girato da ministri degli affari europei della famiglia al Quirinale riprende il conte si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa di cui ti completa l’aspetto e potremo così proseguire ...

Le notizie del giorno (ore 17.30) : 'MINI RIMPASTO' FIRMATO LEGA: FONTANA AGLI AFFARI UE, LOCATELLI ALLA FAMIGLIA Conte approva la scelta di Salvini: "Entra un nuovo ministro, proseguiamo l'attività". M5s: Fontana ora cambi le regole di Dublino. Alle 18 il giuramento al Quirinale. LA FRANCIA AMMETTE: "NOSTRI MISSILI IN UNA BASE DI HAFTAR", SALVINI: "FATTO GRAVISSIMO" Parigi: "Erano inutilizzabili e non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier: "Chiederemo ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno con un filo che sale di 0,1% nel 2019 0,7 Nel 2020 l’Italia resta un’ultima per crescita nel in entrambi gli anni che le nuove previsioni economiche della commissione europea e Malta al top nel 2019 più 5,3% seguita da Ungheria Polonia + 4,4 e dall’Irlanda + 4% in classifica Ma prima dell’Italia c’è la ...

Ultime notizie Roma del 10-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Lorenzo Fontana Alessandra Locatelli entrambi esponenti della lega giureranno da ministri degli affari europei e della famiglia alcuni Natale 18 premier Giuseppe Conte si tratta di uno spostamento con l’acquisizione di un nuovo ministro e La compagine governativa di cui completiamo La7 Potremmo così proseguire l’attività di ...