Le notizie del giorno – Incidente hot per Rapinoe | le bordate di Commisso e le squadre

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : FONDI LEGA: INDAGA LA PROCURA DI MILANO, M5S CHIEDE UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA La procura di Milano apre un fascicolo: l'ipotesi di reato e' corruzione internazionale. Indagato Savoini. I magistrati erano gia' in possesso dell'audio di BuzzFeed. Salvini: "Mai preso un rublo, Savoini parlava a nome suo". I 5 stelle: "Commissione d'inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti". ALITALIA: ATLANTIA ROMPE GLI INDUGI, "STUDIEREMO IL PIANO" Il ...

Calciomercato Inter news/ Domani la chiusura dell'affare Barella! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, oggi 9 luglio 2019: Nicolò Barella ad un passo dalla squadra nerazzurra, Domani la fumata bianca definitiva.

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : AUTONOMIA: STOP AL VERTICE, BAGARRE NELLA MAGGIORANZA Salvini accusa: "Vogliono bloccarla, così non si va avanti". Replica Di Maio: "No alle gabbie salariali e alla scuola regionalizzata". Conte: "Inaccettabile che l'Italia si slabbri ancora di più, faremo una riforma equilibrata". Zingaretti: "Stanno distruggendo l'Italia". LEGA, LA PROCURA DI MILANO INDAGA SUI PRESUNTI FINANZIAMENTI RUSSI L'ipotesi di reato è corruzione ...

Le notizie del giorno (ore 15.30) : SCONTRO SULL'AUTONOMIA: SALVINI "VOGLIONO BLOCCARLA, COSI' NON SI VA AVANTI", DI MAIO "LA SCUOLA NON SI REGIONALIZZA" Al vertice strappo dei pentastellati. Dai 5 stelle no anche alle 'gabbie salariali' con stipendi piu' bassi al Centro-Sud. La ministra leghista Stefani: se qualcuno ha cambiato idea lo dica. Conte: rispettare la Costituzione. Zingaretti: stanno distruggendo l'Italia. LEGA, LA PROCURA DI MILANO APRE UN'INCHIESTA SU PRESUNTI ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale segnalati dalla redazione lei in studio Roberta Frascarelli 10 persone sono morte 64 sono rimaste ferite In uno scontro tra un treno passeggiare una merci nella città meridionale di rahim Yar Khan Il treno merci era fermo quando quello parcheggiare lo ha colpito in velocità la stazione ferroviaria di valar nella provincia orientale del Punjab i feriti dei quali in condizioni critiche sono stati trasportati in ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli 5 imbarcazioni Armate della Guardia rivoluzionaria islamica italiana hanno tentato ieri di sequestrare una petroliera britannica nel Golfo Persico sono state respinte da una fregata della Royal Navy lo rendono la tua funzionari statunitensi citati dalla CNN 10 persone sono morte 64 sono rimaste in uno scontro tra un treno passeggiare una merci nella città ...

Ultime notizie Roma del 11-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Il maltempo ha colpito soprattutto l’Abruzzo Ravennate le marche violenta grandinata a Pescara e tu parte della torta abruzzese con chicchi grandi arance 18 le persone fino ad ora finite in pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate dai chicchi di grandine all’ospedale anche una donna incinta. Rita al volto e al capo Se turisti stranieri sono ...