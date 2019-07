Le foto della parata per la vittoria dei Mondiali a New York

Volkswagen - Nuova Golf - le prime foto della versione GTI : Non può esserci una Golf senza una GTI e la Volkswagen lo sa bene. Dal 1976 a oggi, la sportiva compatta è un simbolo stesso del modello e anche per la ottava generazione è già pronta una soluzione adeguata e in linea con la tradizione.Prese d'aria e scarico svelano la GTI. Le foto spia che vi mostriamo sono le prime della Golf GTI attesa nel 2020 e confermano molte informazioni già note in precedenza. Le linee della Golf 8 sono state infatti ...

Un vortice di ghiaccio nel Mare di Irminger : la foto al largo della Groenlandia dallo spazio : La missione Copernicus Sentinel-2 ci mostra un vortice di ghiaccio marino al largo della costa orientale della Groenlandia, nel Mare di Irminger, che si trova appena a sud dello Stretto di Danimarca tra Groenlandia e Islanda. In questa immagine, acquisita il 9 giugno 2019, piccoli frammenti di ghiaccio marino, noti come banchi di ghiaccio galleggianti, seguono le correnti oceaniche sottostanti, dando luogo ad una formazione simile ad un grande ...

Lazio - presentate le nuove maglie : tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa [foto e VIDEO] : La Lazio ha scelto celeste, blu navy e rigato per le nuove maglie. presentate le divise della prossima stagione con un VIDEO postato sui social. Svelate soltanto le divise “Home” e “Thirdy“, mentre per la “Away” ci sarà da attendere i giorni del ritiro di Auronzo di Cadore. La nuova ‘Home’ ha il collo alla coreana con bordo in maglieria. E’ celeste con righe orizzontali, Il backneck è ...

Valentina Cortese e le foto più belle della celebre attrice scomparsa a 96 anni - : Fonte foto: fotogrammaValentina Cortese e le foto più belle della celebre attrice scomparsa a 96 anni 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti di reportorio della diva del cinema italiano

Amore senza tempo : il nonno mangia da solo davanti alla foto della defunta moglie : E' successo durante il matrimonio della nipote che aveva deciso di allestire un memoriale per i familiari defunti: l'uomo ha...

Milan - Piatek cambia numero di maglia : il polacco sfida la maledizione della 9 [foto] : L’attaccante polacco ha deciso di lasciare la maglia numero 19 prendendo invece la 9, l’annuncio con una Instagram Story Krzysztof Piatek non ha paura di nessuna maledizione, tanto meno di quella relativa alla maglia numero 9 del Milan. L’attaccante polacco non ci ha pensato su due volte e, una volta disponibile, ha colto l’occasione al volo, lasciando il numero 19. L’annuncio è arrivato con una Instagram ...

Genoa - tutto lo spettacolo della nuova maglia : presentate le divise Kappa [foto] : Il Genoa presenta la nuova maglia, grande spettacolo in vista della prossima stagione. Rossa e blu. Centoventisei anni di Storia racchiusi in una casacca che non ha eguali. Il kit home del Grifone per la stagione 2019/20 è fedele alla tradizione, ma anche slanciata verso il futuro, grazie ai materiali performanti e innovativi utilizzati dal nuovo sponsor tecnico Kappa per la realizzazione. La presentazione ai media è avvenuta nella ...

Maltempo - altro tornado al Nord : vortice nelle acque della Baia di Fiascherino - è il 2° in poche ore [foto e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore è particolarmente violento, così sono numerosi i fenomeni estremi: dopo il tornado di Casalborsetti sulla costa dell’Emilia Romagna, poco fa si è verificato un altro fenomeno analogo nella Baia di Fiascherino, a La Spezia. Spettacolari le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Maltempo, tromba marina a La Spezia: le immagini dalla Baia Di Fiascherino ...

Puglia - l'estate di Letizia Battaglia tra Corigliano e Conversano nel segno della grande fotografia : Dal 16 al 20 luglio alla Festa del cinema del reale nel centro salentino inaugura una mostra e una rassegna di film e documentari. Il 27 agosto a Conversano parte il progetto "Nude" con Roberto Timperi

Le foto delle alluvioni nel nord della Spagna : Hanno causato la morte di una persona, l'interruzione dell'energia elettrica e danni a strade e paesi nella regione di Navarra

Rimini - compra le sigarette e trova la foto della moglie morta : chiesti 100 milioni : Un cinquantenne di Misano Adriatico (Rimini) ha acquistato un pacchetto di sigarette e si è ritrovato di fronte, tra le fotografie usare per impressionare e convincere i fumatori ad abbandonare quel vizio, l’immagine della moglie intubata nel letto di un ospedale a poche settimane dal decesso. Decesso della donna avvenuto diversi anni fa per patologie che, assicura il marito, non erano assolutamente legate al fumo. “Ma questo non conta – ha ...

Bettlemat Ultra Trail - gare di corsa per solidarietà nella splendida natura della Val Formazza [foto] : Sabato 13 luglio torna una fra le più suggestive ed emozionanti gare di corsa in montagna, la BUT – Bettlemat Ultra Trail. La competizione, in scena nella splendida natura della Val Formazza nell’estremo Nord del Piemonte, prende il nome dall’eroico formaggio Bettelmatt, la cui produzione – in sette alpeggi a 2.500 metri – avviene alla stessa altitudine in cui i partecipanti si troveranno a correre. L’estrema ...

Sulle sigarette trova la foto della moglie morta anni prima : chiede 100 milioni di risarcimento : Era andato al tabacchino per comprare le sigarette, ma l’immagine raffigurata sul pacchetto lo ha sconvolto: nella foto che allerta sui rischi del fumo c’era sua moglie, morta qualche anno prima, su un letto d’ospedale. Non sa chi abbia rubato quello scatto, nessuno ne ha autorizzato la diffusione, dice il marito: per questo un 50enne di Misano, in provincia di Rimini, ha chiesto un risarcimento da 100 milioni di euro a una ...

Alluvioni nel nord della Spagna : uomo trascinato via dalla furia dell’acqua - foto e VIDEO shock : Piogge torrenziali hanno causato Alluvioni e gravi danni in diverse città del nord della Spagna, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di un uomo trascinato via nella sua auto dalla furia dall’acqua è stato ritrovato in una località della Navarra. Le Alluvioni, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie parti della Spagna. Alluvioni ...