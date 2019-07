Le foto dei danni del brutto tempo tra Marche e Abruzzo

Maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [foto LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

Maria De Filippi in campo contro l'abbandono dei cani in estate (foto) : La conduttrice si fa fotografare insieme ai suoi amici a 4 zampe e lancia l'hashtag #noistiamobeneancheinvacanza

Maltempo - bufera nelle Marche : le foto dei danni a Numana. GALLERY : Maltempo, bufera nelle Marche: le foto dei danni a Numana. GALLERY Costa adriatica flagellata da pioggia e grandine: sulla Riviera del Conero molte strutture turistiche sono state danneggiate dagli alberi buttati giù dal vento. Ed è allerta anche oggi . Le previsioni meteo Parole chiave: ...

LIGABUE - CONCERTO PADOVA STADIO EUGANEO/ Scaletta e prime foto dei fan : CONCERTO di LIGABUE allo STADIO EUGANEO di PADOVA, martedì 9 luglio: biglietti disponibili per la penultima data del tour.

L’amica geniale 2 - riprese in corso : prima foto e video dei nuovi episodi : Ultime news su L’amica geniale 2: riprese, foto e video riprese in corso della seconda stagione de L’amica geniale. Da circa un mese la produzione italo-americana è in giro per l’Italia – tra Napoli, Roma, Ischia e Gaeta – per i nuovi episodi della serie tv tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Confermate nel cast […] L'articolo L’amica geniale 2, riprese in corso: prima foto e video dei nuovi ...

Deianira Marzano pubblica su Instagram una foto di Galiano in compagnia di alcune ragazze : Nell'ultimo periodo l'ex corteggiatore Manuel Galiano sta facendo discutere molto dopo aver rotto con Giulia Cavaglià ad appena un mese dalla fine del dating show di Mediaset Uomini e Donne. Proprio in queste ultime ore, l'influencer Deianira Marzano ha punzecchiato un'altra volta l'ex corteggiatore, pubblicando delle foto su Instagram di lui in compagnia di un'altra ragazza. Queste foto hanno sono arrivate nel giro di poco tempo a molte ...

La prima foto de L’Amica Geniale 2 alla presentazione dei palinsesti Rai : ecco la trama di Storia del Nuovo Cognome : La prima foto de L'Amica Geniale 2 è stata mostrata durante la presentazione dei palinsesti Rai andati in scena fino a poco fa in quel di Milano. Senza diretta streaming e con la "chiusura" al mondo del web, i vertici hanno confermato alcuni graditi ritorni e annunciato nuove serie ma, sicuramente, nel primo gruppo possiamo mettere proprio la trasposizione televisiva dei romanzi e delle storie di Elena Ferrante. Gli eventi del secondo capitolo ...

Venezia - le immagini dei danni causati dal maltempo. foto : Venezia, le immagini dei danni causati dal maltempo. FOTO Vigili del fuoco e Protezione civile hanno risposto a decine di chiamate, lavorando fino a notte fonda. Alberi e rami spezzati sono caduti su vetture parcheggiate e bloccato le strade. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Tubercolosi e frustate! Le foto shock dei migranti nelle carceri in Libia : Sono immagini fortissime, spietate, crudeli, quelle che arrivano direttamente dalla Libia. Sono state scattate all’interno di un centro di detenzione per migranti, a Tripoli, e mettono letteralmente paura. Si riaccendono così i riflettori sulla vergognosa e drammatica situazione del paese nordafricano, che in molti vorrebbero come porto sicuro. Le immagini, però, parlano in modo inequivocabile. Le ultime notizie ufficiali parlano solamente di un ...

MLS - clamoroso abbaglio dei Galaxy : Ibrahimovic va in campo con la… maglietta sbagliata [foto] : L’attaccante svedese ha segnato una doppietta contro Toronto, esultando con una maglia stampata male Non avrà fatto certamente piacere a Zlatan Ibrahimovic sapere di aver segnato una doppietta con la… maglietta sbagliata, per colpa d un errore dei magazzinieri dei Los Angeles Galaxy. L’attaccante svedese infatti è sceso in campo con il suo nome stampato in maniera errata sulla divisa da gioco, un abbaglio che ha fatto ...

Facebook - Whatsapp - Instagram down : problemi nel caricamento dei media (foto - video etc..) : Continuano i problemi sui server di Facebook, Whatsapp, Instragram. I social network più utilizzati al mondo stanno facendo riscontrare diversi malfunzionamenti a partire dalle 15/15.30 di oggi...

Catalogo fotografico dei rifiuti romani : Da settimane le strade delle città sono di nuovo piene di rifiuti, e sembra che stavolta risolverla sarà più difficile che in passato

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sottotitoli in italiano per ogni cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

Barbara De Santi litiga con Deianira Marzano per una foto : Barbara De Santi, protagonista del trono Over di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi, ha avuto uno scambio piuttosto acceso con l'opinionista e blogger Deianira Marzano in merito a una foto postata dalla prima e ritenuta dalla seconda troppo spinta.La Marzano ha attaccato: “Ha perso il lume della ragione. Alla sua età si mette così e non riesce a fare più di 3000 like? Figlia mia, se non li riesci a fare ...