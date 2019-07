Le confessioni di Ariana Grande | da Mac Miller e Pete Davidson alla musica | “Ho fatto

optimaitalia

(Di giovedì 11 luglio 2019) Mentre è all'apice della sua carriera, con un album che le ha permesso di battere uno storico record dei Beatles con tre singoli in cimaclassifica Billboard da un solo disco,è in vena di bilanci, a soli 26 anni, ma con un bagaglio professionale e personale che rende irrilevante la sua giovane età anagrafica. Laha ottenuto la copertina del numero di agosto dell'edizione americana di Vogue e si è aperta in una lunghissima chiacchierata sul trauma dell'attentato di Manchester, sulla perdita di Mac, sul fidanzamento lampo poi saltato cone anche sulla sua, con considerazioni non scontate.fotografata da Annie Leibovitz per la cover di Vogueoggi è soddisfatta dei suoi album - ne ha pubblicati due nel giro di sei mesi, tra agosto e febbraio scorsi, Sweetener e Thank U, Next - ma non lo è sempre ...

OptiMagazine : Le confessioni di #ArianaGrande, da #MacMiller e #PeteDavidson alla musica: 'Ho fatto canzoni senza sostanza per fa… -