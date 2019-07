Le 10 sneakers preferite dalle reali inglesi

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Kate MiddletonSupergaPrincipessa DianaSupergaMeghan MarkleVejaBeatrice di YorkVejaMeghan MarkleAdidasKate MiddletonAdidasAmelia WindsorStella McCartneyEugenie di YorkConverseSophie, contessa di WessexAsicsKate MiddletonNikeNonostante spesso indossino tiare, gioielli preziosi e abiti da sogno, e vengano trasportate in carrozza per le vie di Londra di fronte alla cittadinanza esultante, lesono molto lontaneprincipesche figure delle fiabe: hanno un titolo sì, ma come tutti noi fanno parte dell’epoca contemporanea, il che le rende più delle celebrity e delle influencer che delle nobili, nel senso più tradizionale del termine. Nessuna scarpetta di cristallo per loro, ma piuttosto delle scintillanti Jimmy Choo, amatissime da Kate Middleton, o delle classiche Chanel, le scarpeda Camilla Parker-Bowles. Ma anche delle comodissime. Ebbene sì, anche ...