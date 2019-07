L' avventura di Silvia che voleva portare il Giornale tra le stelle

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019)Kramar I o non rinuncio alla mia domanda. Lassù nello spazio, assieme ai pionieri della nuova, e ultima, frontiera vorrei ancora andare. Dopo un medico, uno scienziato, un congressista e una sfortunata maestrina del New Hampshire, la Nasainfrangere un altro tabù: a cercare le, si sarebbe potuto imbarcare sulla navicella il primo giornalista. Lassù, con penna e taccuino o un computerino portatile, galleggiando da dietro gli oblò avrebbe raccontato ai suoi lettori di quella terra che si andava facendo più lontana, quasi un pianeta giocattolo. Cavalcando quella sfera di fuoco sarebbe diventato il novello Tocqueville dello spazio, raccontando gli spazi infiniti. Come rinunciare? I 12 fogli della domanda non erano stati troppo cattivi: potevano prendere a bordo anche a me, con le mie lenti a contatto, a patto di superare un esame fisico al centro spaziale ...

