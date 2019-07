Lavoro | Pd | ‘al lavoro per estensione equo compenso’

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Incontro oggi pomeriggio al Nazareno tra il Partito democratico e gli ordini professionali, sul tavolo in particolare la piena applicazione della riforma sull’compenso approvata nella scorsa legislatura. Alla riunione hanno partecipato il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando, il responsabile Professioni dem, Pietro Bussolati e la deputata Chiara Gribaudo che nella passata legislatura si è occupata proprio della riforma. “Bisogna dare piena applicazione e allargare la platea dell’compenso a tutti i professionisti”, ha detto Bussolati ricordando che il Pd ha fatto la riforma e che ora va applicata. Ed invece “negli uffici di alcuni ministeri si chiedono consulenze gratuite ai professionisti. Noi non chiediamo la reintroduzione delle tariffe. Noi non chiediamo la reintroduzione delle ...

