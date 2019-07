liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019) (AdnKronos) - "Come anticipato, la finalità della norma sul salario deve essere diretta a tutelare quei lavoratori non coperti dal contratto collettivo nazionale, risolvendo, per esempio, il problema degli esigui compensi per i lavoratori della Gig economy. In questo caso può essere utilizzata la no

TV7Benevento : Lavoro: Confapi Padova, 884 contratti attivi in Italia sono una follia (3)... - TV7Benevento : Lavoro: Confapi Padova, 884 contratti attivi in Italia sono una follia (2)... - TV7Benevento : Lavoro: Confapi Padova, 884 contratti attivi in Italia sono una follia... -