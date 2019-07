Lavoro | Assindustria Venetocentro | profili introvabili? La risposta è l’Its

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Treviso, 11 lug. (AdnKronos) – Sviluppatori software e app, specialisti di Big Data, machine learning, cybersecurity, intelligenza artificiale: sono solo alcuni deidigitali più richiesti dalle aziende, anche nell’industria, non solo Ict. Nel 2018-2020 la domanda in Italia sarà di 88.000 super-tecnici digitali (fonte: Osservatorio Competenze Digitali); il Nord Est (dopo il Nord Ovest) fa la parte del leone con un fabbisogno del 25%, pari a 22.000 posti nel triennio. Ma in 1 caso su 2 sono(o inadeguati), anche perché si allarga il mismatch tra domanda e offerta specie di laureati Ict.L’alternativa c’è. E si chiama Its: gli Istituti tecnici superiori, ad oggi, in Italia, l’unico canale di formazione terziaria professionalizzante, nato nove anni fa per formare tecnici altamente specializzati in aree tecnologiche strategiche per lo ...