Lavoro : Assindustria Venetocentro - profili introvabili? La risposta è l’Its (3) : (AdnKronos) – Corvallis allestirà aule dedicate e comfort zone per i 25 allievi, metterà a disposizione esperti, docenti e tutor aziendali, garantirà l’inserimento in progetti di ricerca sviluppo concreti nel contesto aziendale per migliorare competenze tecniche e soft skill, e l’assunzione per chi supererà brillantemente l’esame finale.“In un’epoca di grandi trasformazioni tecnologiche, gli Its giocano ...