Laura Chiatti e la foto con l' ascella non depilata | Sono una liberale

Oggi sono 5 anni - tra 50 ci riscegliamo! L’annivesario di matrimonio di Laura Chiatti e Marco Bocci : Dopo cinque anni di matrimonio, celebrato il 5 luglio del 2014, Laura Chiatti e Marco Bocci vivono a gonfie vele la loro storia d'amore e non esitano a scambiarsi dolci dediche sui rispettivi profili Instagram. L'attrice dice: "Magari tra 50 anni ci riscegliamo" e lui controbatte scherzando: "Ovvio che ci riscegliamo, io ti costringo". sono belli, giovani, la loro storia d'amore continua a gonfie vele e hanno creato una famiglia bellissima, ...

Laura Chiatti e la foto del figlio Enea coi capelli tagliati : La popolare attrice italiana, dopo le numerose polemiche social sui capelli lunghi dei suoi due figli, ha deciso di "darci un taglio" pubblicando lo scatto di Enea con i capelli corti per la felicità di follower e haters. Di per sé la notizia potrebbe essere banale e di poco interesse: Laura Chiatti ha tagliato i capelli al figlio Enea. Ma la questione è ben diversa, se si pensa che la popolare attrice italiana è da mesi, anzi anni, ...

Laura Chiatti si lamenta non sono pronta per la prova costume : L’attrice Laura Chiatti deve fare la prova eppure non si sente in perfetta forma, e se ne lamenta con i suoi fan: “Il personal trainer entro agosto deve fare il miracolo”, scrive. I follower si dividono tra quelli che la rassicurano sul suo aspetto e quelli che nelle sue parole intravedono un pizzico di ipocrisia. Laura pubblica sui social una foto in tenuta sportiva. Eppure lei non è contenta e posa con il volto corrucciato: ...

Laura Chiatti che fatica la prova costume : Laura Chiatti deve fare la prova costume e davvero non hanno nulla da temere. Eppure anche l’attrice non si sente in perfetta forma, e se ne lamenta con i suoi fan: “Il personal trainer entro agosto deve fare il miracolo”, scrive. I follower si dividono tra quelli che la rassicurano sul suo aspetto e quelli che nelle sue parole intravedono un pizzico di ipocrisia. Laura pubblica sui social una foto in tenuta sportiva. Eppure lei non ...

Una vera e propria famiglia allargata! Francesco Arca - Laura Chiatti e Marco Bocci : Francesco Arca ha pubblicato un selfie con Irene Capuano, Laura Chiatti e Marco Bocci, mandando in delirio il web: utenti impazziti per cotanta bellezza in un'unica foto. Il web impazzisce e la foto raccoglie più consensi di quanto si potesse immaginare arrivando addirittura a quasi ventimila like. Una vera e propria famiglia allargata quella composta da Francesco e Irene Capuano, e Laura e Marco Bocci. --E pensare che solo qualche ...

Laura Chiatti : "Ho sofferto di attacchi di panico - ero guarita e adesso sono tornati" : Intervistata da Vanity Fair, l'attrice Laura Chiatti si è aperta riguardo un argomento molto delicato: gli attacchi di panico. L'attrice umbra e moglie di Marco Bocci, infatti, ha dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico e di aver superato brillantemente il problema in passato.prosegui la letturaLaura Chiatti: "Ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati" pubblicato su Gossipblog.it 05 giugno 2019 20:35.

Laura Chiatti : ‘Capisci l’amore quando metti al mondo un figlio. Ma c’è un prezzo’ : “quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle”: così Laura Chiatti ha rivelato quale sia il suo pensiero sull’amore più forte che una persona può provare nella sua vita. L’attrice è uscita da un 2018 molto complesso in cui ha dovuto fronteggiare un herpes ...

Attenti sono più cattiva di voi! Laura Chiatti avverte gli haters : L’attrice si è aperta su vita privata e lavoro sulle pagine del settimanale Vanity Fair, parlando a cuore aperto di quanto diventi pazza quando suoi social network gli haters attaccano la sua famiglia e riescano a tirare fuori il peggio di lei. Intervistata dal settimanale Vanity Fair su lavoro, carriera e famiglia, la Chiatti non si è risparmiata nel difendere le sue scelte e cosa fa o non fa sul web, sfidando gli "odiatori" ...

Laura Chiatti : «Scusate - non so fingere» : Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Laura Chiatti (Foto Cuneyt Akeroglu) Questo articolo è un estratto dal servizio di copertina di Vanity Fair in edicola dal 5 giugno La risata di Laura Chiatti ha la potenza di un’onda d’urto ...

Donne belle...ma belle vere! Il selfie di Laura Chiatti e Isabella Ferrari : Cosa succede se due attrici come Laura Chiatti e Isabella Ferrari postano un selfie insieme sui social network? Succede che il web impazzisce per due splendide Donne come loro. È stata la moglie di Marco Bocci, sempre molto attiva sui social nonostante sia stata spesso oggetto di critiche violente da parte degli haters, a postare lo scatto in compagnia dell’amica e collega. “Donne belle...ma belle vere”, ha scritto la Chiatti a corredo del ...

Scambio di dediche social tra Miriam Leone e Laura Chiatti - : Alessandro Pagliuca Laura Chiatti e Miriam Leone testimoniano l'affetto reciproco che loro provano attraverso dei post social che fanno il pieno di like dai fan Capita spesso che i vip siano in competizione tra loro, soprattutto quando si tratta di bellissime donne che magari si contendono un ruolo, un premio o perfino un uomo. Questa volta però la notizia è ben altra. Infatti Laura Chiatti e Miriam Leone hanno stupito tutti con un ...