L’Atalanta giocherà la Champions League a San Siro | arriva il via libera del Milan

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ora è davvero ufficiale: l’Atalantale partite casalinghe diallo Stadio Sandio. Ieri eranoti gli ok del Comune dio e dell’Inter, oggi è giunto anche il viadele così i bergamaschi potranno giocare i match della massima competizione continentale nella Scala del Calcio. Si tratta di un trasloco per la squadra di Gasperini, i lavori in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo avrebbero consentito di giocare con una capienza limitata a 16mila spettatori, troppo pochi per un palcoscenico così importante. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock

