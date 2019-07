blogo

(Di giovedì 11 luglio 2019) Come rivelato in anteprima da Dagospia e rilanciato ieri pomeriggio da Tvblog, durante la presentazione dei palinsesti di Discovery Italia è stata confermata l'indiscrezione a proposito del ritorno disul piccolo schermo. Da direttrice di rete, come avvenuto tra il 2016 e il 2017 al timone di Rai 3? No, con una trasmissione che porta il suo nome nel sottotitolo. Si intitola L'ilprogramma della giornalista ferrarese, che dopo le esperienze da conduttrice in Rai, Mediaset e La7, sceglie ora la generalistadi Discovery Italia per dare nuova casa alle sue interviste. Palinsesti Discovery: suprogramma die Deal with it - Stai al gioco con Gabriele Corsi Anticipazioni sui palinsesti dei canali Discovery che saranno presentati ufficialmente domani a Milano. prosegui la ...

IlContiAndrea : Si intitola L’assedio il nuovo programma di #DariaBignardi. “Siamo assediati o ci sentiamo assediati?”. Al centro l… - borraccino_ : RT @IlContiAndrea: Si intitola L’assedio il nuovo programma di #DariaBignardi. “Siamo assediati o ci sentiamo assediati?”. Al centro le int… - SerieTvserie : L'Assedio, il nuovo talk di Daria Bignardi da ottobre su Nove -