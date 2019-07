Lanserhof | la spa medicale di lusso apre all’Arts Club di Londra

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019)è da trent’anni un’eccellenza nel campo dei «luxury health resort» e in ambito. Grazie a una serie di proposte, fra tutte l’innovativo Lans Med Concept, metodo sinergico tra naturopatia tradizionale e avanguardia medica per curare mente e corpo al contempo. Il programmasi fonda sui principi del metodo Mayr, che promuovono il benessere psicofisico e l’equilibrio interiore attraverso un efficace focus sulla rigenerazione personale. Ciascun piano di trattamento è personalizzato in funzione alle esigenze degli ospiti. Il tutto fino a ieri in tre location:Lans, un’istituzione dal 1984 vicino a Innsbruck,Tegernsee, inaugurata nel 2014 e nominata per quattro anni consecutivi miglior spa medica del mondo, è collocata sulle vette della Baviera, nei pressi del lago Tegernsee, e Lans Medicum, situata ad Amburgo, una strutturadedicata ...