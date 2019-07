L’agente di Rodrigo | “Per ora nessun accordo tra i club Tempo al tempo”

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Nell’intervista di oggi al Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha dichiarato chenon intende lasciare il Valencia. “Ci piace moltissimo, ma preferisce rimanere in Spagna“, ha detto. Sentito da Calciomercato.it il padre e agente dell’attaccante, Adalberto Machado, ha risposto anche alle parole del presidente. “Qualsiasi grande squadra come quella azzurra sarebbe un’ottima scelta per, che però ha un contratto col Valencia. Serve l’tra ie al momento non ho novità, commenterò solo quando ci saranno le firme.al…” Anche Super Deporte, ieri, scriveva che l’attaccante non ha intenzione di venire al Napoli. L'articolo L’agente di: “Per oratra ial” ilNapolista.

