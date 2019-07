La sonda giapponese Hayabusa-2 ha toccato il suo asteroide

Spazio : 2° atterraggio di successo sull’asteroide Ryugu per la sonda giapponese Hayabusa2 : Un altro successo per la sonda giapponese Hayabusa2: lanciata il 3 dicembre 2014 dalla Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese, per studiare l’origine del sistema solare, è atterrata per la seconda volta sull’asteroide Ryugu. Il primo atterraggio era avvenuto lo scorso 22 febbraio. L’obiettivo è quella di raccogliere “polvere cosmica” dal “sasso spaziale” che si trova a 342 milioni di km dalla Terra e ...