La salute mentale nell' industria videoludica | l' associazione Take This chiede agli

(Di giovedì 11 luglio 2019) Che l'dei videogiochi non sia solo divertimento e sorrisi ma che sia anche caratterizzata da problemi e rischi non da poco per i suoi lavoratori e per la loroè un fatto ormai appurato. Iniziative come quella disono quindi molto importanti da questo punto di vista.è un'organizzazione no-profit che si concentra su questioni legate allache, come riportato da Eurogamer.net, ha pubblicato un white paper, un rapporto, che evidenzia le preoccupazioni riguardanti laall'interno del mondo dello sviluppo di videogiochi. L'organizzazione continuerà per tutto il 2019 a condurre delle ricerche a stretto contatto con gli sviluppatori e incoraggia tutti i professionisti del settore a condividere le proprie storie sui social media attraverso l'hashtag #gameindustrystory. Si tratta di un modo per analizzare alcuni degli elementi che ...

