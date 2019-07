La Red Bull limita Verstappen Ferrari e Mercedes hanno i posti occupati

Formula 1 – Ricciardo ironico e sincero a Silverstone - non manca la frecciatina a Red Bull : “8 anni fa ero un idiota! Rimpianti? Ecco la verità” : Daniel Ricciardo esilarante e sincero in conferenza stampa a Silverstone: le parole dell’australiano della Renault Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono pronti a darsi nuovamente battaglia in pista. Archiviato il caos nato nella gara in Austria, i campioni delle quattro ruote sono già in terra inglese per il Gp di Gran Bretagna. Si è tenuta oggi a Silverstone la conferenza stampa piloti nella quale i campioni ...

Daniel Ricciardo F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “8 anni fa il mio debutto. Red Bull? Non ho rimpianti” : Daniel Ricciardo spera di essere protagonista in occasione del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Silverstone. L’australiano è reduce dal deludente dodicesimo posto in Austria mentre in Francia non portò a casa punti a causa di una penalità inflitta per una manovra giudicata irregolare, il pilota della Renault spera di ottenere un risultato di prestigio in questo circuito dove debuttò ...

Formula 1 – Red Bull - licenza di… emozionare a Silverstone : sulla livrea spunta il logo di James Bond [FOTO] : Il team di Milton Keynes ha modificato la livrea della RB15 in occasione del Gp di Silverstone, piazzando su ala e fiancate il logo dell’agente 007 James Bond livrea particolare per la Red Bull in occasione del Gran Premio di Silverstone, la scuderia di Milton Keynes infatti sfoggerà i loghi di James Bond sulle monoposto di Max Verstappen e Pierre Gasly. Il motivo è riconducibile alla Aston Martin, punto in comune tra il team di ...

Red Bull Cliff Diving - lo spettacolo continua in Oriente : tutto il circuito sbarca per la prima volta in Libano : Domenica 14 luglio i 24 intrepidi tuffatori dalle grandi altezze sfideranno la roccia pura dei faraglioni di Pigeon Rocks a Beirut Con l’inizio della seconda metà della stagione, la Red Bull Cliff Diving World Series muove ancora verso nuovi territori, e raggiunge i giganteschi faraglioni al largo della costa del quartiereRaouchè di Beirut, terza grande novità del campionato. Occhi puntati sui campioni in carica, che cercheranno di ...

Formula 1 - Horner sicuro : “Verstappen ama la Red Bull - vincerà il titolo con la nostra scuderia” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato come Verstappen ami rimanere a Milton Keynes, indipendentemente dal suo contratto La vittoria ottenuta in Austria ha rasserenato l’ambiente in casa Red Bull, dove cominciavano ad allungarsi i musi per il gap incamerato nelle prime otto gare da Mercedes e Ferrari. AFP/LaPresse Il successo di Verstappen ha acceso invece i riflettori sulla scuderia di Milton Keynes, impegnata adesso a ...

F1 - Fernando Alonso vuole tornare. Vicino alla Red Bull? Marko : “Ci ha dato la disponibilità ma per Honda è impossibile” : Fernando Alonso vuole tornare in Formula Uno dopo avere lasciato il Circus alla fine del 2018, l’asturiano negli ultimi due anni ha vinto la 24 Ore di Le Mans per due volte e si è aggiudicato il Mondiale WEC, ha cercato di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare la Tripla Corona ma non è riuscito nella missione. Il due volte Campione del Mondo di F1 sta cercando un ingaggio per la prossima stagione e nelle ultime ore era ...

Formula 1 - Alonso al posto di Gasly in Red Bull? C’è un ostacolo che rende impossibile l’avvicendamento : Helmut Marko si è soffermato sulla stagione di Gasly, svelando poi il motivo per cui un avvicendamento con Alonso sia impossibile La stagione di Pierre Gasly non sta confermando le attese della Red Bull, considerando i soli 43 punti ottenuti finora dal francese rispetto ai 123 di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un confronto impietoso, che ha spinto Horner e Marko a riflettere sul futuro del transalpino, che al momento però non rischia il ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Tutte le mescole e possibili strategie : Il circus della Formula 1 è pronto per tornare in pista a Silverstone per correre il GP di Gran Bretagna 2019 ed è stata comunicata ufficialmente da Pirelli la scelta intrapresa dai vari team per quanto riguarda il weekend che sta per cominciare; il layout del tracciato inglese, grazie anche alle curve ad alta percorrenza che lo caratterizzano, è uno dei più aggressivi sugli pneumatici delle vetture e per questa ragione la casa italiana ha ...

F1 - Toto Wolff : “La Ferrari è stata sfortunata fino ad ora - Red Bull migliore in Austria grazie al motore Honda” : Il Circus della F1 guarda a Silverstone (Gran Bretagna), dopo l’appuntamento a Spielberg (Austria). La Mercedes, nonostante la prestazione sotTotono sul circuito Austriaco, rimane in vetta con agio, forte degli 8 successi che hanno preceduto il weekend citato. Il team campione del mondo, però, in vista del fine settimana di casa vuole rispondere subito ai rivali, per far capire che il riferimento è sempre lo stesso. In Austria la W10 ha ...

Formula 1 - la clamorosa rivelazione di Marko : “abbiamo pensato di ritirare la Red Bull dal Mondiale” : Il manager austriaco ha rivelato il clamoroso pensiero avuto dai vertici del team di Milton Keynes, facendo luce sulla questione Un pensiero davvero sconvolgente, balenato nella mente dei vertici della Red Bull subito dopo il Gp d’Austria. La possibilità che i Commissari di Gara levassero la vittoria a Verstappen aveva spinto Chris Horner e Helmut Marko a valutare l’ipotesi addio, ritirando la scuderia dal Mondiale a metà ...

Pronostico Atlanta United Vs New York Red Bulls - Mls 07-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Atlanta United – New York Red Bulls, Mls, 18^ Giornata, Domenica 7 Luglio 2019 ore 20.00Atlanta United / NEW York RED Bulls / MLS / Analisi – La diciottesima giornata di Mls metterà in scena al Mercedes-Benz Stadium la sfida fondamentale per la zona playoff tra Atlanta United e New York Red Bulls, con i padroni di casa che non vogliono perdere di vista la prima posizione, mentre gli ospiti devono rifarsi dopo il ...

F.1 - GP d'Austria<br> - Verstappen vince al Red Bull Ring : Finale al cardiopalma a Spielberg: Max Verstappen ha tagliato per primo il traguardo della gara di casa al Red Bull Ring, ma l'olandese è finito sotto inchiesta per essere arrivato al contatto con la Ferrari di Leclerc nel corso del penultimo giro, quando ha sferrato l'attacco decisivo che lo ha portato alla vittoria. L'episodio ha tenuto tutti sulle spine per oltre tre ore, fino alla decisione finale degli steward di non penalizzare l'olandese ...

Formula 1 – Nessuna penalità per Verstappen - confermata la vittoria al Red Bull Ring : I commissari hanno preso la loro decisione: Nessuna sanzione per Verstappen, confermata la vittoria in Austria Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 ha regalato spettacolo puro oggi pomeriggio con la battaglia finale tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Un finale di fuoco, però, con un sorpasso dell’olandese della Red Bull che ha spinto fuori pista il suo rivale della Ferrari. L’episodio è finito sotto investigazione, ...