La Procura di Milano indaga sui presunti finanziamenti russi alla Lega

“Fondi Russia a Lega” : la Procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta : La procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega di cui hanno parlato in inchieste giornalistiche sia il sito americano BuzzFeed sia il settimanale L’Espresso. L'articolo “Fondi Russia a Lega”: la procura di Milano apre fascicolo d’inchiesta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Michele Bravi - la Procura di Milano chiede processo per il cantante : l’accusa è di omicidio stradale : FQ Magazine Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia racconta il dramma della separazione: “Così mi ha lasciato mia moglie” La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale per il cantante 24enne Michele Bravi per l’incidente del 22 novembre nel quale è morta una 58enne che era in sella ad una ...

Armando Siri - la Procura di Milano ipotizza l’autoriciclaggio per la palazzina comprata con il mutuo da San Marino : L’indagine sulla palazzina comprata da Armando Siri a Bresso ha ora un’ipotesi di reato. La procura di Milano indaga infatti per autoriciclaggio. L’ex senatore della Lega aveva acquistato l’immobile in provincia di Milano grazie a un mutuo da 585mila euro acceso da una banca di San Marino. L’inchiesta dei pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta è al momento a carico di ignoti, quindi senza indagati. Attualmente Siri è ...

Rom ladre e incinta - la circolare del Procuratore di Milano Francesco Greco : "Perché non si devono arrestare" : Per le donne rom incinte o con figli il Palazzo di Giustizia di Milano stabilisce che non si può procedere all'arresto se queste sono condannate in via definitiva. A deciderlo è il procuratore capo Francesco Greco che ha inviato una circolare datata 12 dicembre 2016, al fine di non intasare il Tribu

"Marco Carta deve essere arrestato" - la Procura di Milano fa ricorso contro la mancata convalida del fermo : Serena Granato Marco Carta veniva fermato dalla polizia lo scorso 31 maggio, mentre usciva con una sua amica da "La Rinascente", con una refurtiva di 6 magliette del valore di 1.200 euro Marco Carta è da diversi giorni al centro dell'attenzione mediatica, a seguito del caso di cronaca che lo vede coinvolto in prima persona, insieme ad una sua amica. Lo scorso 31 maggio il cantante veniva bloccato dalla polizia a Milano, mentre usciva ...

Csm : nuove intercettazioni Lotti-Palamara - indaga la Procura di Milano : Lo scandalo che ha travolto il Csm approda anche alla Procura di Milano. Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, la Procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi meneghini alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto Luca Palamara. Si tratterebbe di dialoghi tra l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’ex ministro Luca Lotti (Partito Democratico). Stando a quanto riferisce la testata diretta da Marco ...

Csm - il Procuratore di Milano Greco : “Sconcertati dalle logiche di funzionamento della burocrazia romana” : “Un mondo che non ci appartiene, che non appartiene soprattutto ai magistrati del Nord, e che vive negli alberghi e nelle retrovie della burocrazia romana“. Parola di Francesco Greco, procuratore capo di Milano che in questo modo ha ricordato Walter Mapelli, l’ex procuratore di Bergamo morto ad aprile dopo una lunga malattia. Il riferimento del capo degli inquirenti milanesi è per l’inchiesta che ha travolto il Consiglio ...

Voluntary disclosure - la Procura di Milano solleva questione di legittimità per la non punibilità dei riciclatori : Hanno profili di illegittimità costituzionale, secondo la procura di Milano, le norme sulla Voluntary disclosure che prevedono la non punibilità anche per i presunti riciclatori di somme nascoste al Fisco, anche all’estero, fatte rientrare con la ‘collaborazione volontaria’. È la questione sollevata dai pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi in un’udienza sul caso dei clienti vip del barone italo-svizzero Filippo Dollfuss. Sarà il gup ...

Seveso - dopo quattro anni di indagini la Procura di Milano chiede di archiviare accuse di inondazione colposa : È stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta sulla serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord di Milano, nel quartiere Niguarda. A distanza di quattro anni dall’apertura del fascicolo, e dopo una chiusura delle indagini che risale a nove mesi fa, la Procura di Milano alla fine ha deciso di chiedere che l’accusa di inondazione colposa venga archiviata. Tra gli indagati c’erano anche ...

Milano - Procura contabile contesta danno erariale a viceministro Garavaglia : “Vendita sottoprezzo di palazzo ex Asl” : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia e altre tre persone per danno erariale in relazione alla “vendita sottoprezzo” e alla locazione di un immobile, palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex azienda sanitaria Asl. La contestazione riguarda l’esponente del Carroccio in relazione al sua carica di assessore regionale ...