La nebulosa planetaria Abell 24 | rossa e morta da tanto tempo

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Questa nuvola di gas dal colore rosso si chiama24 e si trova nella costellazione di Canis Minor (Il Cane Minore). Essa è una: una raffica di gas e polvere creata quando una stella muore e getta i suoi strati esterni nello spazio. Nonostante il nome, le nebulose planetarie non hanno nulla a che fare con i pianeti. Il termine fu coniato da William Herschel, che notoriamente scoprì anche Urano; in un periodo di astronomia a bassa risoluzione, questi oggetti nebulosi sembravano somiglianti a pianeti giganti che nuotavano in un cosmo oscuro. Una stella simile al Sole trascorre la maggior parte della sua vita a convertire l’idrogeno in elio nel suo nucleo. Negli anni del suo crepuscolo la stella esaurisce il carburante e diventa sbilanciata; non può più resistere allo schiacciamento interiore della gravità e il nucleo inizia a collassare. La temperatura nel ...

Chicomesol : RT @corsainsalita: Il residuo luminoso di una stella morta da molto tempo : ecco la nebulosa planetaria Abell 24 - CristinaShonny : RT @corsainsalita: Il residuo luminoso di una stella morta da molto tempo : ecco la nebulosa planetaria Abell 24 - corsainsalita : Il residuo luminoso di una stella morta da molto tempo : ecco la nebulosa planetaria Abell 24… -