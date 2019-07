La morte di Vincent Lambert scuote le coscienze dei pro life

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Giuseppe Aloisi Il fronte prounito nel condannare quanto accaduto in Francia: le reazioni degli esponenti italiani alladiAnche questa volta la reazione non può che essere accompagnata da dolore e sgomento. Come sempre, quando si tratta del fine vita, i proitaliani commentano ladi, condannando la prassi ideologica di un'Europa che sembra aver dimenticato le sue radici. Questo, almeno, è il filo conduttore che lega alcune delle dichiarazioni relative alla notizia di poche ore fa. Proprio ieri, dinanzi a Montecitorio, gli attivisti per la vita del Belpaese si erano dati appuntamento per un rosario. Il fine era quello di "accompagnarenella sua agonia". Del resto la "buona battaglia" - così come viene chiamata - era di fatto terminata il due di luglio, cioè il giorno in cui il paziente tetraplegico aveva ...

