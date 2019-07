La moglie di Nainggolan ha il cancro | Inizio la terapia

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Claudiadel calciatore dell'Inter Radja ha un tumore: oggi comincerà il percorso della chemioRadja, il calciatore belga ora centrocampista all’Inter, sta vivendo un vero incubo: laClaudia Lai ha il. Ad annunciare l’della chemio, la stessa Claudia su Instagram. Un messaggio lungo e straziante in cui si legge tutta la paura e la sofferenza per un brutto male. Per ora nessuna dichiarazione da parte del calciatore che, immaginiamo, stia vivendo uno dei periodi più brutti della sua vita. La coppia si è sposata nel 2011 e da questa unione sono nate due figlie: Aysha nel 2012 e Mailey nel 2016. Una battaglia dura quella che la famiglia tutta si trova ad affrontare soprattutto pensando al futuro delle piccole di casa., suaha il tumore: il lungo post sui social I fan del ...

