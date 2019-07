La Lega vuole la pace fiscale 2 | come funziona e chi potrà saldare il debito col Fisco

Autonomia - strappo a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo al vertice a Palazzo Chigi. M5S : «Lega vuole gabbie salariali - inaccettabile» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove è in corso il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al...

Martina Minchella - l'ex segretaria del Pd che vuole passare alla Lega : «Salvini un vero leader» : «Matteo Salvini non devo essere io a dire che è un vero leader, lo dicono gli italiani, è il giudizio del popolo». La trentenne Martina Minchella, consigliere comunale di...

Governo - appello di Musumeci alla Lega : “Mettete fine a questo calvario. M5s vuole mantenere malessere nel Sud” : Accorato appello pronunciato durante Omnibus (La7) dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. La destinataria dell’istanza è la Lega: “Metta fine a questo calvario, metta fine a questo Governo. Si dia la possibilità di progettare un’azione politica concreta di coesione tra Nord e Sud. Il tema è politico, ci stiamo sorvolando sopra e non abbiamo il coraggio di dire che è un argomento stucchevole quello che i 5 Stellle ...

Lega-M5s - in Parlamento i grillini temono il voto anticipato : "Salvini vuole andare alle urne a marzo 2020" : In Parlamento la maggior parte ha cerchiato di rosso la data del 20 luglio: quel giorno si saprà se si andrà alle urne a fine settembre, come quasi tutti temono, o se invece si guadagnerà tempo fino a marzo, come i più sperano. Ad avere il terrore di rimanere a casa ci sono, in testa, i grillini, po

Salvini : "Taglio tasse da 10 mld o addio" Il M5S : se la Lega vuole la crisi lo dica : Alta tensione nel governo. Il M5s risponde a Salvini che ha minacciato l'addio se non ci sarà il taglio delle tasse da 10 mld. "La Lega e Matteo Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare sempre il governo. Tutti vogliamo tagliare le tasse. Lega non e' all'opposizione, ma al governo come noi, Segui su affaritaliani.it

Di Maio : 'Giorgetti - occhio alle spalle La Lega ti vuole mandare in Ue' : "Attento, è il tuo partito che vuole mandarti in Europa, guardati le spalle". Così il vicepremier Luigi Di Maio con una battuta si è rivolto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, a margine della cerimonia dell' anniversario della Guardia di Finanza. Nella tribuna dedicata alle autorita' i due si sono salutati con sorrisi e una stretta di mano. Segui su ...

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

"Se la Lega vuole il rimpasto ce lo chieda" : “Se la Lega vuole qualcosa lo chieda, non ci giri intorno lasciando intendere una volta una cosa, una volta l’altra”. Luigi Di Maio risponde alla domanda di Huffpost mettendo le carte in tavola: il Movimento 5 stelle non vuole il rimpasto, non è nella sua agenda delle prossime settimane. Se sono gli alleati a volere fare un tagliando a nomi e ruoli nell’esecutivo escano allo scoperto. “Preferisco parlare dei ...

Se la Lega vuole governare deve cambiare la composizione del governo : Lo stato d’animo di molti ministri della Lega è ben descritto oggi da Francesco Verderami sul Corriere della Sera, come sempre tra i più attenti (e informati) delle cose di palazzo.Uno stato d’animo che è presto riassumibile: alla Lega non conviene allungare la vita al governo poiché l’alleanza con il M5S è faticosissima da gestire, per molti versi insopportabile nella quotidianità e, ...

Vittorio Feltri : "L'Europa vuole solo l'ora solare. Peccato - l'ora Legale era l'unica cosa Legale rimasta" : "L'Europa insiste affinché esista solo l'ora solare. Peccato", commenta Vittorio Feltri con un post sul suo profilo Twitter, "l'ora legale è l'unica cosa legale rimasta in Italia". E, conclude il direttore di Libero, "non l'avremo più". Leggi anche: Ora legale, quanti milioni possiamo guadagnare. Oc

Lotte al ministero e potere alle Regioni : così la Lega vuole gestire il business dei rifiuti : Regioni governate dalla Lega decidono sul rilascio di autorizzazioni ad aziende che finanziano la Lega, che operano in Comuni governati dalla Lega, con dipendenti che lavorano anche per parlamentari della Lega. L'inchiesta di Fanpage.it sulla SESA evidenzia la forza e la pervasività dei Legami fra aziende e politica nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Con un ruolo centrale occupato dalla sottosegretaria Vannia Gava. Quella che aveva come ...

Giuseppe Conte : “Se la Lega vuole capitalizzare i consensi chieda le elezioni politiche” : In attesa del vertice di questa sera tra Giuseppe Conte e i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo", perché non porterebbe solo a una multa, ma ci "assoggetterebbe a controlli e verifiche per anni e metterebbe a rischio i risparmi degli italiani".Continua a leggere