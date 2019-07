La Lega scontenta dopo il vertice sulle autonomie | M5s condanna il Sud

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) “I Cinque Stelleno il Sud all’arretratezza”. Ilè stato sospeso per consentire ai ministri di partecipare al voto in Senato sul taglio dei parlamentari, ma lanon sembra affatto contento del confronto avuto sul tema con gli alleati di governo. Il Carroccio sottolinea di apprezzare gli sforzi di Giuseppe Conte in materia, ma sottolinea che l’unico modo per aiutare l’Italia e il Sud è “premiare il merito e punire gli sprechi”.I 5 stelle, invece, fanno sapere chesi andrà avanti ma non accetteranno uno “spezzatino della scuola”. E poi denunciano la proposta delladi voler differenziare gli stipendi: “AlAutonomia oggi lahaproposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro-Sud. Per ...

