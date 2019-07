La finale di tennis femminile al torneo di Wimbledon sarà tra Serena Williams e Simona

Wimbledon – Serena Williams passeggia su Strycova : la tennista americana di nuovo in finale : Serena Williams raggiunge la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo: la tennista americana supera Strycova in due set e prenota la sfida contro Simona Halep Come nell’edizione 2018, Serena Williams sbaraglia ogni avversaria sul suo cammino e raggiunge la finale di Wimbledon. Percorso netto per la 23 volte campionessa Slam che mette nuovamente nel mirino il record di Margaret Court. Bastano appena 61 minuti alla numero 10 al mondo ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Cina in finale in entrambi i tabelloni - Giappone e Cina Taipei le rivali : Designate le finaliste dei tabelloni a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: la Cina domina la scena continuando a maCinare vittorie per 3-0. Nel tabellone maschile la seconda finalista è Cina Taipei, mentre in quello femminile è il Giappone. Domani le finalissime, poi spazio ai tabelloni individuali. Tennistavolo MASCHILE Semifinali Cina-Germania 3-0 Cina Taipei-Giappone 3-1 Quarti di finale Cina-Hong Kong 3-0 Svezia-Germania 2-3 Cina ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : trionfa Lorenzo Sonego! Battuto in finale Miomir Kecmanovic - il torinese entra nei primi 50 del mondo! : Al termine di una finale sudatissima e disputata sotto un caldo micidiale Lorenzo Sonego vince l’ATP 250 sull’erba turca di Antalya battendo col punteggio di 6-7 7-6 6-1 il 19enne serbo Miomir Kecmanovic annullando anche un match point. Equilibratissimo e lunghissimo, un’ora e 13 minuti, il primo set, nel quale l’unico ad avere palle break è Sonego, due nel sesto gioco, tre nel decimo e una nel dodicesimo, le ultime quattro sono anche set point ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : Lorenzo Sonego in finale! Battuto Pablo Carreno Busta nella prosecuzione della semifinale interrotta per pioggia : E’ durata solo tre game la prosecuzione della semifinale dell’ATP di Antalya tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, interrotta ieri per pioggia, alla fine vince il torinese col punteggio di 6-3 7-6. Si ricomincia dal 5-5 del secondo set con Carreno Busta al servizio dopo che ieri sul 5-3 Sonego aveva avuto quattro match point, entrambi tengono la battuta a 15 poi nel tie-break è un dominio di Sonego che vince il game decisivo per ...

Tennistavolo - European Games 2019 : Germania in finale in entrambi i tabelloni - domani in palio i pass olimpici : Tempo di semifinali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile accede alle due finalissime di domani, dove, oltre all’oro, sarà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Così le finalissime di domani, precedute dai confronti per il bronzo: al maschile Germania-Svezia, al femminile Germania-Romania. European Games – ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano lotta ma deve arrendersi a Sam Querrey in semifinale. L’azzurro ko in tre set : lotta come un leone ma alla fine deve arrendersi Thomas Fabbiano (n.102 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.79 del ranking) nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). 6-3 6-7 (4) 6-3 il punteggio finale in favore dello statunitense che quindi stacca il biglietto per la finale, in attesa di sapere chi tra il connazionale Taylor Fritz (n.42 del ranking) e il britannico Kyle Edmund (n.31 ATP) la spunterà. Nel ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : la finale sarà tra Angelique Kerber e Karolina Pliskova : Il torneo WTA di Eastbourne è arrivato al suo atto conclusivo. Sull’erba britannica si sfideranno in finale la tedesca Angelique Kerber e la ceca Karolina Pliskova, in una sfida bellissima e soprattutto incertissima. Kerber non ha dovuto neanche scendere in campo per giocare la semifinale. Infatti la tedesca ha sfruttato il ritiro della tunisina Ons Jabeur. Per Kerber si tratta della trentesima finale della carriera (12 titoli), la sesta ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Kerber elimina Halep - che semifinale Bertens-Pliskova! : Grandi sfide nel quarti di finale del torneo WTA Premier di Eastbourne: sull’erba inglese la tedesca Angelique Kerber, numero 4, elimina la sesta testa di serie, la romena Simona Halep, con lo score di 6-4 6-3 e domani in semifinale affronterà la tunisina Ons Jabeur, che supera in rimonta in tre partite la transalpina Alize Cornet con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Di grande fascino la semifinale della parte bassa del tabellone: la ceca ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : prima semifinale della carriera per Lorenzo Sonego. Sconfitto in rimonta il francese Mannarino : Lorenzo Sonego continua a sognare nel torneo ATP di Antalya. Sull’erba turca il Tennista piemontese ha conquistato la sua prima semifinale della carriera nel circuito maggiore. Un risultato importante e raggiunto grazie alla vittoria in rimonta contro il francese Adrian Mannarino, numero 37 Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Sonego non sfrutta due palle break ad inizio primo set e è ...

Tennis - ATP 250 Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano di gran lusso - Gilles Simon battuto e prima semifinale in carriera sul circuito maggiore : L’erba continua a dare bellissime soddisfazioni a Thomas Fabbiano, che si qualifica per la prima volta in carriera in una semifinale del circuito maggiore. Nell’ATP 250 di Eastbourne, infatti, il pugliese riesce a sconfiggere in due set il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-4 6-3, dopo un’ora e 25 minuti di ottimo Tennis. Questo successo permette all’italiano di tornare nei primi 90 giocatori del mondo, a seconda ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : i risultati di mercoledì 26 giugno. Carreno-Busta ai quarti di finale - Paire fermato da Troicki : Si è definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ATP di Tennis di Antalya (Turchia). Nel torneo sull’erba turca, tappa di preparazione in vista di quel che sarà a Wimbledon, quattro i match in programma quest’oggi. Partiamo dalla sconfitta del francese Benoit Paire (n.32 del mondo). L’eccentrico transalpino è stato sconfitto dal serbo Viktor Troicki (n.193 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (5), ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano accede ai quarti di finale : Grande risultato per Thomas Fabbiano. Il Tennista pugliese ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP di Eastbourne, dopo aver sconfitto il serbo Laslo Djere, numero 30 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una prestazione molto positiva per il nativo di San Giorgio Ionico, che sull’erba britannica si è ritrovato dopo un periodo molto difficile. Nel primo set è Fabbiano a strappare il ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : in finale Sofia Kenin rimonta e batte Belinda Bencic : Sorride la statunitense Sofia Kenin nella finale del torneo WTA di Mallorca: sull’erba spagnola battuta nell’atto conclusivo l’elvetica Belinda Bencic, la quale, avanti di un set, si fa rimontare e superare dopo due ore e 45 minuti. L’americana si impone con lo score di 6-7 (2) 7-6 (5) 6-4. Nel primo set parte forte l’elvetica, che vince i primi nove punti e sale sul 3-0 non pesante, poi manca tre palle per il 4-0 e ...

Tennis - ATP Queen’s 2019 : Feliciano Lopez torna a vincere un titolo. Sconfitto in finale Gilles Simon : Due anni dopo Feliciano Lopez torna a vincere un titolo ATP e lo spagnolo lo fa proprio al Queen’s, che è anche il luogo della sua ultima affermazione in carriera. Il numero 113 del mondo ha Sconfitto in finale il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo due ore e cinquantatré minuti di gioco. Si tratta del settimo titolo per Feliciano Lopez, il quarto sull’erba. Lopez strappa subito in apertura di match il servizio ...