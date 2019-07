La favola di Giulio Ciccone | maglia gialla al Tour de France | un sogno che si avvera!

sportfair

(Di giovedì 11 luglio 2019)non vuole svegliarsi da questo fantastico: sui social una tenera richiesta, che emozioni per la nuovadelde2019 Era chiaro che si trattava solo di un po' di tempo, ma che prima o poi una grande soddisfazione sarebbe arrivata.ha fatto tanto parlare di sè per le sue grandi gesta in sella alla sua bici. Solo pochi mesi fa, al Giro d'Italia, il 24enne di Chieti è stato autore di una fantastica impresa, imponendosi sul tappone di montagna di Lovere-Ponte di Legno, tagliando per primo il traguardo sul Mortirolo. Oggi, a distanza di poche settimane,indossa la. Grazie al secondo posto nella tappa odierna delde, col primo arrivo in salita dell'edizione 2019, il ciclista italiano della Trek Segafredo ha scavalcato Alaphilippe nella classifica generale, raggiungendo

