oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. SESTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 ITALIA IN FESTA PER LA MAGLIA GIALLA DI GIULIOha preso la maglia gialla grazie agli abbuoni della penultima salita. Ha compiuto un’impresa non da poco. La vittoria è sfuggita perché ha trovato un Teuns che non è un “signor nessuno”, è un corridore forte e coriaceo. Forseha gestito un po’ male la fuga, facendo delle volate con Wellens per la maglia a pois che gli hanno tolto qualcosa. L’ultimo GPM ha fatto bene a vincerlo per gli abbuoni, per il resto avrebbe potuto anche evitare. Ha speso tante piccole energie che poi sono mancate nel finale. Giulio è un combattente, domani di sicuro la ...

OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Thomas ha dato un segnale, mi ha impressionato. Bravo Ciccone, Nibali ancora in corsa” - zazoomblog : ‘La Fagiané di Magrini’: “Sagan micidiale Nibali e Aru protagonisti a La Planche des Belles Filles. Mi aspetto Pino… - OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Sagan micidiale, Nibali e Aru protagonisti a La Planche des Belles Filles. Mi aspetto Pin… -