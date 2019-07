La difficile difesa personale nel processo tributario telematico

leggioggi

(Di giovedì 11 luglio 2019): le nuove regole processuali Il giorno 1° luglio 2019 è stato il PTT day: per tutti i ricorsi e gli appelli notificati da tale data non è più consentito opporsi alle pretese di natura tributaria (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, ecc.) utilizzando supporti cartacei, notificando gli atti personalmente o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ma è necessario osservare la procedura del “” per cui il ricorso deve essere notificato (anche nella fase di reclamo-mediazione) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata e la costituzione in giudizio va eseguita mediante il portale della Giustizia tributaria. Tutto ciò non “può” ma “deve” essere fatto dal proprio ufficio senza doversi recare dapprima presso l’ente impositore (Agenzia delle entrate, Agente della riscossione, ecc.) e, ...

VMoscardaV : @sernam22 @Piero18706648 In una rissa si danno e si prendono. Nel video c'è uno che dà e un altro che non reagisce.… - f_passerini94 : @collecasati ma ho forse scritto questo? guardate che non è difficile capire cosa c'è scritto. non è un tweet in di… - FulvioBC66 : @Giandom84354994 @fazio23275901 @thewaterflea Anche a te .. ma guarda che non sono diverse, tutti vogliamo il mass… -