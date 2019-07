La Curva Nord Inter | «No all’Atalanta che viene a infestare San Siro per la Champions»

Atalanta a Milano - La Curva Nord risponde con un duro Comunicato : Vista così, è una contraddizione. Nel giorno in cui Milan e Inter presentano il progetto per la costruzione di un nuovo stadio e l’abbattimento del Meazza, i tifosi rivendicano la sacralità della Scala del Calcio.La Curva Nord non dice solamente no ad ospitare a San Siro l’Atalanta per le partite di Champions. Gli ultras vanno oltre, con una sottile provocazione che potrebbe suonare ai più sensibili come una minaccia se non fosse per due ...

Messaggero : Gli Irriducibili contro il decreto sicurezza - abbandonano la Curva Nord della Lazio : Dura protesta da parte del gruppo storico della curva Nord della Lazio. gli Irriducibili, contro le dure imposizioni previste dal decreto sicurezza. Secondo quanto riporta il Messaggero, lasceranno al curva vuota in maniera permanente, niente più stadio,niente più trasferte, niente più cori e coreografie. Hano deciso di togliere lo striscione, non partecipando più a qualsiasi iniziativa all’interno dell’Olimpico e in qualsiasi altro stadio dove ...

Atalanta in Champions a San Siro? La Curva Nord interista dice no : Atalanta in Champions a San Siro? La Curva Nord interista dice no Negli ultimi giorni si è alzata l’ipotesi di un trasferimento dell’Atalanta a San Siro per disputare la Champions League. La Dea infatti si ritrova attualmente senza stadio – con l’Atleti Azzurri d’Italia che sta subendo un profondo restyling – e si è vista rifiutare una richiesta di permesso per disputare le partite europee a Bergamo. Da ...

Inter - festa Curva Nord/ Sindaco Sala : "si faccia a Milano - se garantisce Salvini.." : festa Curva Nord dell'Inter ai Giardini Montanelli di Milano: Sindaco Sala, che non aveva dato l'ok inizialmente, 'si farà, se garantisce Salvini..'

Inter - Enrico Mentana polemizza con la Curva Nord : 'Su Conte comunicato farneticante' : E' arrivata l'ufficializzazione di Antonio Conte all'Inter. Questa mattina la società di Suning ha comunicato alla stampa la decisione di affidare la panchina al tecnico leccese, ma è stata immediata la replica della Curva Nord dell'Inter. Le parole postate sui social hanno sottolineato, infatti, il dubbio degli ultras Interisti su Conte, non tanto dal punto di vista tecnico e professionale, quanto dal lato umano, per le passate vicissitudini ...

La Curva Nord a Conte : «Noi non siamo la Juve. Per noi vincere non è l’unica cosa che conta» : Attraverso un comunicato sulla pagina Facebook ufficiale, L’urlo della Nord, la Curva Nord dell’Inter ha voluto subito mettere in chiaro la propria posizione nei confronti di Antonio Conte, reo di avere trascorsi alla Juventus Il comunicato integrale “NOI NON siamo LA JUVE Annunciato arrivo del nuovo allenatore, puntualizziamo in maniera ferma e decisa che la Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario. Da ...

