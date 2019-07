La Champions vale 2 miliardi | i premi per il 2019 20

La sexy invasione in finale di Champions di Kinsey Wolanski vale 3 - 5 milioni di euro : Il minuto 18 della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham rimarrà impresso nella memoria del pubblico per l’invasione sexy di Kinsey Wolanski. La modella russa ha fatto irruzione sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano di Madrid con un costume che lasciava poco spazio alla fantasia. L’arbitro ha dovuto interrompere la partita per qualche secondo e gli steward dello stadio hanno accompagnato fuori dal terreno la giovane.-- Un ...

Quanto vale la Champions : i ricavi minimi per le italiane : ricavi Champions League 2019 2020 – Atalanta e Inter salgono all’ultimo sul treno Champions: le due nerazzurre hanno completato il quadro delle squadre italiane qualificate per la prossima edizione dell’ex Coppa Campioni, aggiungendosi a Juventus e Napoli. Un risultato che garantirà ricavi importanti per tutti e quattro i club della Serie A. In attesa di […] L'articolo Quanto vale la Champions: i ricavi minimi per le ...

Atalanta - il miracolo non è solo sul campo : la rosa nel 2015 valeva 60 milioni - oggi 200 (in attesa di Champions e stadio) : Tra qualche ora l’Atalanta potrebbe essere in Champions. Battendo il Sassuolo i bergamaschi otterrebbero un traguardo storico: la prima volta nella massima competizione europea, direttamente ai gironi. Un dato straordinario a livello sportivo, sì, ma si potrebbe parlare tranquillamente di miracolo imprenditoriale. Eh già, perché si dovrebbe andare indietro nel tempo, a cinque anni fa, quando la Dea si salvò dalla retrocessione alla ...

Inter - la Champions vale più di 60 mln tra Uefa e sponsor : Ricavi minimi per una cinquantina di milioni, che possono superare facilmente i 60 milioni di euro. L’Inter punta la qualificazione in Champions League nella sfida decisiva con l’Empoli anche per una questione economica: il “bonus” sarebbe particolarmente corposo. Oltre ai ricavi Uefa, spiega la Gazzetta dello Sport, arriverebbero infatti anche alcuni bonus da parte degli […] L'articolo Inter, la Champions vale più ...