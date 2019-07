La capitana della nazionale Usa resta a seno nudo al galà tv

agi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Disavventura in tv per Megan Rapinoe: l'attaccante e co-femminile Usa di calcio campione del mondo è rimasta con unscoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona in prima fila per salire sul palco, alla 34enne attaccante si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla e per un momento il suosinistro è stato ripreso dalle telecamere. La regiaAbc lo ha poi oscurato per la differita ma gli spettatori che guardavano in diretta se ne sono accorti. Su Twitter ci sono stati immediati commenti (compresi quelli di qualche ammiratrice) sull'incidente alla giocatrice più rappresentativa del soccer femminile, capofilabattaglia per eguali retribuzioni con gli uomini e protagonista di un duello a distanza con il presidente, Donald Trump, che accusa di non riconoscere i ...

fattoquotidiano : In una pagina della Gdf gli utenti insultano la Capitana e si augurano la morte dei migranti #FattoQuotidiano… - repubblica : ?? Sea-Watch, annullato l'arresto della Capitana. Il gip: 'Ha agito per adempiere al dovere di portare in salvo i mi… - NicolaPorro : Il Gip di Agrigento ha deciso di annullare l’arresto della #Capitana Carola Rackete: siamo all’assurdo. In questo P… -