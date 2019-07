La capitana della nazionale Usa resta a seno nudo al galà tv : Disavventura in tv per Megan Rapinoe: l'attaccante e co-capitana della nazionale femminile Usa di calcio campione del mondo è rimasta con un seno scoperto durante la consegna dei premi Espys per le eccellenze sportive. Al momento di alzarsi dalla poltrona in prima fila per salire sul palco, alla 34enne attaccante si è aperta la giacca dello smoking sotto cui non portava nulla e per un momento il suo seno sinistro è stato ripreso dalle ...

Perché Il Gip di Agrigento ha deciso di rilasciare la capitana della Sea Watch : "L'attracco da parte della Sea Watch alla banchina del porto di Lampedusa, che era già da due giorni in acque territoriali, appare conforme al testo unico sull'immigrazione nella parte in cui fa obbligo al capitano e alle autorità nazionali indistintamente si prestare soccorso e prima assistenza allo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera". Lo sostiene il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ...

Chi è Luigi Patronaggio - l'uomo che ha arrestato la capitana della Sea Watch : Era un caldissimo, incandescente, 22 agosto 2018. La figura asciutta e fasciata da un abito scuro di Luigi Patronaggio, con mascherina, guanti e calzari "usa e getta", si allungava agile e decisa sulla scaletta del pattugliatore della Guardia costiera, scuotendo lo stallo politico-giudiziario sul caso della Diciotti, ancorata da giorni al porto di Catania. Al termine dell'ispezione, parole nette: "La politica e l'alta amministrazione sono ...

Carola Rackete è libera - il gip non convalida l'arresto della capitana della Sea Watch 3. Salvini : «La rispediamo in Germania» : Carola Rackete è libera. Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto della capitana : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto della capitana : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Quelle minacce alla capitana della Sea Watch su cui nessuno sta indagando : Ci sono gli insulti, le minacce, i video, le voci, ma nessuno ancora sta indagando per capire chi ha urlato sulla banchina di Lampedusa contro la capitana Carola Rackete mentre stava attraccando con la nave e il suo carico di persone da portare in salvo. ...

Emma difende la capitana della Sea Watch - raffica di insulti sul web : Un post in difesa della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. E su Emma Marrone piovono insulti. La cantante, 35 anni, è stata presa di mira sui social dopo aver postato sul proprio account Instagram un video nel quale si vede la comandante della Sea Watch accolta da insulti sessisti dopo lo sbarco a Lampedusa. Nel post Emma si era detta indi...

Italia non ci preoccupa! Il padre della capitana Sea Watch : Il padre della capitana della Sea Watch non è preoccupato per la sorte giudiziaria della figlia: "L'Italia è un Paese di diritto". Il padre della capitana della Sea Watch torna a far sentire al sua voce. Ekkehart Rackete in un'intervista alla'agenzia tedesca Epd di fatto si dice tranquillo per le sorti giudiziarie che riguardano la figlia. Proprio in queste ore la capitana della Sea Watch viene ascoltata dai magistrati dopo l'arresto ...

Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete - capitana della Sea Watch 3 : “Lei come Mandela e Gandhi” : Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa. Il rapper milanese conquista il palco del Sonic Park di Bologna dove ha tenuto una delle date del tour estivo, nel quale si è messo apertamente dalla parte della Capitana che ha forzato il blocco del Viminale fino a portare in salvo i 40 migranti a bordo. "La comandante della Sea Watch ha violato le 'leggi ingiuste' come Gandhi, Mandela e Luther King a ...

Sea Watch - oggi l’udienza di convalida dell’arresto della capitana Carola Rackete : Carola Rackete ha lasciato Lampedusa a bordo della motovedetta della Guardia di Finanza diretta ad Agrigento: oggi alle 15 e 30 la capitana della Sea Watch 3 dovrà presentarsi davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto. I reati contestati dal procuratore Luigi Patronaggio sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. La Procura ha chiesto la ...

Sea Watch : manovra di sbarco della capitana travolge una motovedetta della GdF : Procede con nuovi sviluppi la questione della nave Sea Watch. L'imbarcazione ormeggiava al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo più di 40 migranti da più di due settimane. La capitana dell'imbarcazione Carola Rackete era stata già iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, violazione dell'articolo 1099 del codice di navigazione, cioè disobbedienza agli ordini di una nave da guerra, e ...

Trenta : "Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) interviene sulla vicenda Sea Watch per stigmatizzare il comportamento della comandate della nave Carola Rackete che ha forzato l’alt imposto dalla Guardia di Finanza attraccando nel porto di Lampedusa la scorsa notte. Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa ...

Sea Watch - l’arresto della capitana visto dalla Germania. Il capo di Stato Steinmeier : “Chi salva vite non è criminale” : Il presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier contro il governo italiano per l’arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 ai domiciliari da sabato dopo l’attracco “forzato” al porto di Lampedusa per far sbarcare i 40 migranti a bordo. Ieri erano arrivate le critiche del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, appoggiato dalla Francia e dal Lussemburgo. Oggi a favore di Carola si ...