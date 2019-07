La cannabis è illegale | anche se light | le motivazioni della sentenza della

cannabis Light "Venderla è illegale"/ La Cassazione : "Non conta il livello di Thc" : Cannabis Light , la sua vendita è illegale, come stabilito dalla Corte di Cassazione : non conta il livello di Thc presente al suo interno

"Non conta il tasso di Thc : anche se light - la cannabis è illegale". Le motivazioni della sentenza della Cassazione : Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità “in concreto” a produrre un “effetto drogante”. Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop.Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita ...