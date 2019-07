ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Orestis, portiere della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni della di Radio: Meret? “Meret ha un grande talento. La sua carriera dipende solo da lui. Ancelotti è un grande. Per noi calciatori è solo un onore. Fa sentire tutti importanti.rimanere qui. Sto benissimo in questo gruppo. Manolas e Koulibaly formano una coppia fortissima di difensori centrali. Quanto è importante la testa per un portiere? “La testa è fondamentale, è la cosa più importante. È importante restare sempre tranquilli, sereni, per prendere decisioni fondamentali per gli altri. Essere più sereno è fondamentale per un portiere, è proprio questo che ci fa crescere” Stasera canti? “Vediamo, mi sto preparando” Nuove regole con palla da giocare in area di rigore? “Proveremo a giocare il più possibile da dietro in area coi difensori, abbiamo giocatori di ...

napolista : #Karnezis a Kiss Kiss: “#Scudetto o #Champions? Voglio vincere il campionato” Il portiere del #Napoli “Ho capito su… - ULTRAMICI : RT @100x100Napoli: Le parole di #Karnezis, intervistato a fine allenamento. - milanmagazine_ : KISS KISS - Karnezis: 'Ancelotti è un grande allenatore, voglio restare qui, il gruppo è fantastico, spero di vince… -