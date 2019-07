Juventus | secondo giorno di raduno al JTC | Bernardeschi | ‘Bello essere tornati’

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Quella di oggi è stata una lunga giornata di lavoro per la. Maurizio Sarri, già da ieri, ha iniziato a dare le prime indicazioni ai suoi ragazzi e gli intensi allenamenti sono proseguiti anche questa mattina e questo pomeriggio. Il tecnico ha deciso di far svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi e le regole nel ritiro della Juve sono ben precise. La Continassa è blindata e i bianconeri dopo il primo allenamento di giornata restano obbligatoriamente al JTC per il pranzo. Infatti, dopo l’allenamento del mattino i giocatori non lasciano il centro sportivo e dopo aver mangiato tutti insieme i campioni d'Italia riposano direttamente nella struttura bianconera. Poi a metà pomeriggio la Juve torna in campo per la seconda seduta di giornata e subito dopo la squadra cena obbligatoriamente alla Continassa. Solo dopo aver ultimato il pasto i calciatori sono liberi di lasciare il ...

