Juventus | l' operazione De Ligt si potrebbe chiudere per 80 milioni

CALCIOMERCATO Juventus NEWS/ L'operazione Chiesa è ancora possibile - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, Ultime notizie martedì 2 luglio: voci, indiscrezioni e trattative della società bianconera in entrata e in uscita.

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione possibile : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull’asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell’ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l’approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l’asse fra Juventus e Milan promette fuochi d’artificio anche nell’attuale sessione estiva. Leggi ...

Con Manolas il Napoli chiude un’operazione in stile Juventus : Un’operazione violenta L’operazione Manolas è un’operazione violenta dal punto di vista economico-finanziario. Che accredita ancora una volta di più la spaccatura tra i club della Serie A. E che segna un prima e un dopo importante nel campionato italiano. Campionato – ricordiamolo – che è diventato di fatto monopolio della Juventus con otto scudetti consecutivi. La novità, però, è sostanziale. Nelle ultime sei ...

Buffon torna alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet

Calciomercato Juventus - si stringe per Rabiot : operazione vicina alla fumata bianca : Nella giornata di oggi il club bianconero potrebbe chiudere per Rabiot, chiudendo un’altra operazione in stile Ramsey La Juventus fa sul serio in questo mercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Maurizio Sarri, sta per piazzare un altro colpo a centrocampo. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. I bianconeri attendono una risposta nella giornata di oggi, nel corso ...

Salta l'operazione Guardiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da parte della società bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizio Sarri era stato in ballo da subito, da dopo ...

Juventus-Chelsea - trattativa in dirittura per Sarri : ecco come il club bianconero ha sbloccato l’operazione : Chelsea e Juventus stanno per raggiungere un accordo per il passaggio di Maurizio Sarri in bianconero, l’allenatore toscano avrà come vice Martusciello Maurizio Sarri e la Juventus, trattativa ai dettagli. Il Chelsea ha dato il proprio via libera, arrivato dopo l’ultimo incontro andato in scena a Londra tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici, riuscito a strappare un forte sconto sull’indennizzo che i blues chiedevano per ...

CRISTIANO RONALDO A DE LIGT : 'VIENI ALLA Juventus'/ I pro e i contro dell'operazione : CRISTIANO RONALDO 'chiama' De LIGT ALLA Juventus dopo il trionfo in Nations League: capitano dell'Ajax, 'rimasto spiazzato da CR7, deciderò dopo le vacanze'

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Le tante similitudini con l'operazione Cr7 : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? tante le similitudini con l'operazione riguardante Cristiano Ronaldo di un anno fa

Guardiola alla Juventus : l'Adidas sarebbe pronta a finanziare l'operazione : Anche se negli ultimi giorni, così come in questo momento, tutto tace in casa Juventus, la società campione d'Italia è al lavoro per regalare alla squadra e ai tifosi un nuovo allenatore, dopo il recente addio a Massimiliano Allegri. Per questo i rumors sono costanti, in riferimento a Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, ma soprattutto riguardo a Pep Guardiola, vero oggetto del desiderio dei tifosi e del presidente Andrea ...

Juventus-Guardiola - l’operazione costa 50 milioni all’anno : investimento sostenibile - ma i bianconeri devono fare plusvalenze : Guardiola-Juventus, dunque? Sì secondo l’Agi, che si è sbilanciata con un lancio in cui annuncia che il tecnico del Manchester City sarà il prossimo allenatore dei bianconeri, a 24 milioni di euro a stagione e fornisce quando dovrebbe suonare il gong dell’ufficialità: firma il 4 giugno, presentazione dieci giorni più tardi. E nonostante i no comment e le smentite del caso pende dalla parte di Pep anche la bilancia dei bookmakers ...