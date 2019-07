Juventus | Khedira non rientra nei piani di Sarri | valuta un’offerta del Fenerbahce

lanotiziasportiva

Sami Khedira non rientra nei piani della Juventus, quantomeno da titolare. Lui sta valutando un'offerta del Qatar. Tempi di profondo cambiamento in casa Juventus. L'arrivo di Maurizio Sarri prima, poi due colpi da novanta a centrocampo come Rabiot e Ramsey. E proprio a causa di questa trasformazione tattica, c'è qualcuno che dovrà fare le valigie… Stiamo parlando di Sami Khedira, che dopo quattro anni alla Juventus sta per cambiare aria, o almeno così sembra al momento. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tedesco non rientra più nei piani di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Il centrocampista sta riflettendo sul suo futuro, mentre al momento l'offerta più concreta sul suo tavolo è quella del Qatar, a cui i soldi non mancano di certo. Il giocatore dovrà decidere se resterà alla Juventus e recitare un

