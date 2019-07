Juventus | cessione Cancelo | follia Barcellona | offerta monstre!

Juventus - cessione Bonucci : si apre un nuovo scenario! : cessione Bonucci- Con l’arrivo di De Ligt la Juventus potrebbe decidere di dire addio a Bonucci, il quale si ritroverebbe chiuso dall’olandese e ovviamente da Chiellini. Ovviamente Paratici ragionerà bene sul da farsi, anche perchè la stagione sarà decisamente lunga e ricca di imprevisti. Poter contare su tre centrali come Bonucci, De Ligt e Chiellini […] More

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

Mercato Juventus : oltre De Ligt. Cessione eccellente per il colpo da sogno : Mercato Juventus – I bianconeri continuano a sperare di riuscire a chiudere il colpo in difesa. La Juventus ha voglia di ringiovanire il reparto arretrato e puntare ancora una volta alla Champions League; rimane viva la trattativa che porta a De Ligt, ma non è l’unico nome in orbita bianconera. Il vero desiderio di Fabio […] More

Juventus - pronta la cessione di Traorè in prestito al Sassuolo (RUMORS) : Il mercato della Juventus inevitabilmente passa da grandi investimenti, ma anche per gli acquisti in prospettiva: gli arrivi di Fabio Pecchia (ex vice di Benitez e tecnico dell'Hellas Verona) per l'under 23 e di Lamberto Zauli per la Primavera bianconera testimoniano le rinnovate ambizioni della dirigenza juventina, che è pronta ad affidar loro giovani di talento. Gli ultimi giovani acquisti della Juventus portano il nome dei 2003 Leonardo Cerri ...

Cessioni Juventus - addio Mandzukic. Altra doppia cessione in attacco : Cessioni Juventus- Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a rivoluzione la fase offensiva in vista della prossima stagione. Mario Mandzukic potrebbe dire addio per sposare il nuovo progetto del Borussia Dortmund. Un ritorno in Bundesliga e nuova avventura decisamente interessante. Detto questo, Paratici valuterà con calma anche il futuro di […] More

Calciomercato Juventus - liste già complete : serve una cessione per ogni acquisto : La Juventus deve sfoltire la rosa per inserire nelle liste i prossimi acquisti. I primi a partire saranno Perin, Pjaca, Higuain e Mandzukic.“powered by Goal”Problemi di abbondanza alla Juventus dove, oltre agli acquisti già perfezionati di Luca Pellegrini, Ramsey, Rabiot e Buffon, c’è da fare i conti con i ritorni di Marko Pjaca e Gonzalo Higuain.Attualmente quindi la rosa bianconera è composta da 26 elementi ma, secondo le regole imposte ...

Juventus - Zaniolo è un’occasione : la Roma starebbe pensando alla cessione : E’ Nicolò Zaniolo l’uomo del giorno per il calciomercato della Juventus. Il Corriere dello Sport, in prima pagina oggi, si chiede se il centrocampista sia in vendita, mentre il QS parla addirittura di “aria di divorzio”. Quello che appare abbastanza chiaro è che i giallorossi non abbiano ancora trovato il modo per far firmare al giovane attaccante il rinnovo di contratto e questo è un bel campanello d’allarme. Calciomercato Juventus, 60 milioni ...

Calciomercato Juventus - addio in vista : prima cessione a centrocampo : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti: Rabiot è ormai un calciatore della Juventus, Pogba un altro degli obiettivi principali, ma la società bianconera lavorerà anche in uscita. Nei piani di Sarri non avrebbero spazio a centrocampo Matuidi e Khedira, i due principali indiziati alla voce addio. Si prepara dunque Paratici a sistemare anche la questione cessioni. I due centrocampisti sembrerebbero fuori dai piani […] More

Mercato Juventus - c’è Icardi : Dybala resta - doppia cessione in attacco : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente estate. Come evidenziato nelle ultime ore, Paratici sarebbe volato ad Amsterdam per chiudere l’affare De Ligt con l’Ajax. Accordo sulla base di 70 milioni di euro, con 12 milioni di euro al giocatore con base di 8 milioni stagionali. Detto […] More

Calciomercato Juventus - si complica la cessione di Cancelo : non convince la proposta del Manchester City : Il club bianconero non è soddisfatto dell’offerta presentata dal Manchester City, che vorrebbe inserire Danilo come contropartita nell’affare Cancelo Il mercato della Juventus resta alquanto frenetico in questi giorni, con le numerose importanti operazioni che Fabio Paratici continua a portare avanti per rinforzare la rosa di Sarri. Mentre si attendono novità su Rabiot e De Ligt, per il quale sono andati in scena i primi ...

Calciomercato Juventus - cessione in vista : Khedira verso l’addio : Calciomercato Juventus – L’avventura di Sami Khedira alla Juventus starebbe per volgere al termine. Il centrocampista tedesco, 32 anni e tanti problemi fisici, non rientra nei piani di Maurizio Sarri. Khedira era uno dei pupilli di Max Allegri, che lo ha sempre pubblicamente difeso dalle critiche di parte della tifoseria bianconera. Ora però, come detto, il mediano teutonico non è […] More

Calciomercato Juventus - a sorpresa cessione importante in vista : Calciomercato Juventus – Arriva la sorpresa in casa bianconera. La società piemontese sembra intenzionata a rinunciare alle prestazioni sportive del portoghese Joao Cancelo, tanto desiderato dall’allenatore del Manchester City. Calciomercato Juventus, Joao Cancelo verso il City, c’è il sostituto Si continuano a rincorrere le voci che vorrebbero l’esterno destro Joa?o Cancelo sulla lista della spesa […] More

Calciomercato Juventus - Solskjaer ha dato il via libera per la cessione di Pogba : Calciomercato Juventus – Paul Pogba è tornato ad essere accostato ai bianconeri, nonostante la corte serrata del Real Madrid e le parole di ieri di Paratici. Nel frattempo, il suo attuale tecnico al Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha dato il via libera per la cessione del francese al miglior offerente. Lo riporta il ‘Daily Star‘. L’allenatore norvegese è convinto che dalla cessione di Pogba lo United possa ...

Calciomercato Juventus - cessione vicina : incontro a Parigi col PSG : Calciomercato Juventus – Una mossa a sorpresa, una possibile novità di mercato nel futuro prossimo della Juventus. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Vecchia Signora starebbe lavorando col Psg a uno scambio piuttosto ‘pesante’ per la caratura dei giocatori coinvolti: Douglas Costa a Parigi, Marquinhos a Torino. Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione di Calciomercato. […] More