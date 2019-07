Juventus | alla Roma piace Higuain | ma lui vorrebbe restare in bianconero

Demiral : 'Giocare alla Juventus è un sogno che ha ogni bambino' : La Juventus ha ufficializzato importanti acquisti in questo inizio luglio: dopo Ramsey, spicca l'ufficializzazione di Pellegrini e soprattutto quelle di Rabiot e Buffon. È passato però in secondo piano l'arrivo del difensore centrale Demiral, proveniente dal Sassuolo. Il turco è stato acquistato dalla società emiliana in gennaio in sinergia con la Juventus, per sette milioni di euro. I bianconeri si sono riservati la prelazione su un suo ...

Juventus - alla Continassa apre i battenti il J Hotel : J Hotel Juventus – Inizia il ritiro in casa Juventus in vista della stagione 201972020 e la prima novità arriva dalla Continassa, dove ha finalmente aperto i battenti il “J Hotel”, il primo albergo in Italia legato a un club di calcio. La Juventus ne detiene il 40% della partecipazione e per il momento la […] L'articolo Juventus, alla Continassa apre i battenti il J Hotel è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus : presto un incontro tra le parti : Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di ...

Juventus - primo allenamento agli ordini di Sarri : la squadra lavora già con la palla : Per i giocatori della Juventus sono terminate le vacanze. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il raduno estivo. La squadra si è poi spostata al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità. Nella struttura bianconera si sono presentati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. ...

Higuain alla Roma - le condizioni : primo anno di stipendio a carico della Juventus : Juventus e Roma lavorano per definire il passaggio in giallorosso di Gonzalo Higuain: i bianconeri potrebbero pagare il primo anno di stipendio.“powered by Goal”Al suo ritorno a Torino oggi è stato accolto dal calore dei tifosi bianconeri, ma il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra sempre più in bilico. Sarebbero invece altri due i colori che l’argentino potrebbe vestire: il giallo e il rosso.La Roma è infatti tra le squadre ...

Juventus - Sarri avrebbe dato ok alla cessione di Joao Cancelo : La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, ma la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri. Oltre agli arrivi, però, la dirigenza bianconera deve necessariamente cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, anche per sistemare i conti della società: i probabili indiziati a lasciare Torino sono Perin, Joao Cancelo, Matuidi, Khedira, Higuain e Mandzukic. ...

Juventus - la spalla di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare dal City : piace Gabriel Jesus : La Juventus inizierà mercoledì 10 luglio la preparazione estiva alla Continassa, successivamente partirà per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in alcuni importanti match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e si attende a giorni la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale De Ligt alla Juventus. Come è noto però i bianconeri dovranno pensare a ...

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

A tutto Ancelotti - da Icardi all’arrivo di Sarri alla Juventus : “nessuno se lo aspettava - ma questo è professionismo! E su Conte…” : Ancelotti pronto per la nuova stagione: le parole dell’allenatore del Napoli dalla conferenza stampa di Dimaro E’ tempo di raduni e conferenze stampa: in vista della nuova stagione di Serie A le squadre italiane di calcio iniziano il loro duro lavoro per non farsi cogliere impreparate all’esordio. A Dimaro si è presentato oggi un Carlo Ancelotti con le idee chiare: “sono convinto che quest’anno avremo un ...

Ancelotti : “Da Insigne mi aspetto atteggiamento da capitano. Il Napoli non ha l’acqua alla gola. Sarri alla Juventus? Questo è il professionismo” : “Cosa mi aspetto da questa stagione? siamo una delle squadre che non ha cambiato nulla, forse l’unica. Vi posso dire che sarà un Napoli in linea con quello che è stato l’anno scorso però vogliamo fare però meglio. Non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, c’è rammarico soprattutto per la seconda parte di stagione e per quello vogliamo ripartire dalle sensazioni positive avute sul finale. Per Questo ...

De Ligt alla Juventus - Raiola conferma : “Lui spera in un accordo veloce tra Juve e Ajax” : Al ‘De Telegraaf’ Raiola ha confermato che De Ligt e l’Ajax avevano un accordo dall’anno scorso, per far partire il ragazzo a fronte di 50 milioni.“powered by Goal”La trattativa tra Juventus e Ajax per il trasferimento di Matthijs De Ligt è entrata nel vivo. Parola di Mino Raiola, che ha annunciato in modo pubblico la trattativa e l’importante accordo risalente ad un anno fa tra la società olandese e lo stesso ...

Mandragora : 'Ritornare alla Juventus è un obiettivo primario' : Possibili novità importanti per la Juventus in merito alla trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale dell'Ajax de Ligt a Torino: secondo le ultime indiscrezioni, il nazionale potrebbe già arrivare alla Juventus questa settimana o comunque prima che i bianconeri partano per la tournée asiatica. Resta però da lavorare su altre situazioni di mercato, non solo in entrata, ma anche in uscita: si parla infatti delle possibili cessioni che, ...

Juventus - De Ligt - la trattativa sarebbe vicina alla conclusione : La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. sarebbero poi stati inseriti ...

Juventus - De Ligt avrebbe chiamato Sarri : il tecnico colpito dalla mentalità del ragazzo : Per la Juventus questi sono giorni di lavoro e di attesa. Infatti, i bianconeri stanno continuando a trattare per arrivare a Matthijs De Ligt e stanno aspettando il sì definitivo dell'Ajax. Intanto l'olandese avrebbe scelto la Juve e su questo sembrano non esserci più dubbi, tanto che il difensore classe '99 avrebbe telefonato a Maurizio Sarri. Dunque De Ligt avrebbe voluto contattare il tecnico toscano per iniziare a capire quale sarà il gioco ...