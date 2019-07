Juve | Moggi | ' Non ci sono dubbi che de Ligt sarà il rinforzo per il reparto difensivo'

Moggi : 'L'imperativo della Juve è ottenere risultati - se Sarri non vince fallisce' : La Juventus a fine stagione ha esonerato Massimiliano Allegri ed ha ingaggiato al suo posto Maurizio Sarri per cambiare modalità di gioco, visto che quello praticato dal livornese non ha portato il risultato sperato in Champions League. Dell'avvicendamento sulla panchina bianconera e di altri argomenti riguardanti alcuni top club di A, ha espresso la sua opinione Luciano Moggi, nell'intervista rilasciata in esclusiva a ''Sportnews.eu''. Il ...

Juve - l'accusa di Moggi : "Chi criticava Max Allegri adesso non vuole Sarri" : Con la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister della Juve è iniziata l' era Sarri, ovvero è subentrato il Sarrismo al posto del tatticismo di Massimiliano Allegri, colui che in 5 anni ha vinto 11 titoli. Maurizio proverà a emularlo, ha il coraggio e anche la capacità per farlo e va appre

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JuveNTUS?/ Moggi : "È lui la prima scelta ma..." : GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Moggi: "È lui la prima scelta ma Sarri è pronto". Le ultime notizie sul tecnico del Manchester City.

Moggi ironico : “Sarri alla Juventus? Penso stia preparando vestiti nuovi per la panchina bianconera…” : Luciano Moggi su chi sarà il nuovo tecnico della Juve Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Ancelotti ottimo allenatore, è stato l’ombrello per non aver trattenuto Sarri al Napoli. Juve? Credo che ci sia la voglia di prendere Guardiola, di sentire se la Champions è possibile per il Manchester City. Ma la certezza di dover approdare in uno di questi due: Sarri o Guardiola. Pochettino più ...

Juventus - l'amara confessione di Luciano Moggi : che mister doveva prendere Andrea Agnelli : Cala il sipario sul calcio europeo 2018/19 . Le finali di Champions ed Europa League segnano la fine del calcio agonistico e lasciano il posto ai desideri dei tifosi. Quest' anno, contrariamente a quanto succede sempre, sta impazzando il mercato degli allenatori, ancor prima di quello dei giocatori.

Moggi su Libero : La scelta vincente sarebbe stata Conte alla Juve : Luciano Moggi ha commentato su Libero il valzer delle panchine in Italia. Si sofferma ovviamente su quella della sua Juventus, che è ancora vacante nonostante le tante trattative presunte in corso. Quella con Guardiola che non è riuscito a liberarsi dal City, quella con Sarri che sembra arrivata quasi al lieto fine. Un lieto fine che Moggi non condivide però Noi volutamente ci asteniamo dal fare pronostici sul nome del futuro allenatore ...

Moggi sul possibile tecnico della Juve : 'Ce n'è uno di cui non si è mai parlato - Klopp' : Si dovrà aspettare probabilmente l'inizio della settimana prossima per avere qualche novità sul nuovo tecnico della Juventus per la prossima stagione. Nel frattempo i riflettori mediatici sono puntati inevitabilmente verso la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham. Proprio alla guida delle due società inglesi militano i tecnici uno dei quali potrebbe sedersi la prossima stagione sulla panchina della Juventus. Maurizio Pochettino è ...

Allenatore Juventus - Moggi conferma le indiscrezioni di CalcioWeb : “occhio a Klopp…” : E’ il nome che CalcioWeb sta portando avanti con insistenza da più di una settimana in merito al successore di Allegri sulla panchina della Juventus: Jurgen Klopp. Ed è lo stesso nome che evidenzia, in un’intervista a margine della prima edizione del premio “Inside the sport” organizzato a Napoli dal Movimento Cristiano Lavoratori, l’ex dirigente bianconero Luciano Moggi. Ecco le sue ...

Juventus - arriva Maurizio Sarri : parla Luciano Moggi - ecco il profilo migliore : Se non ci sono mai stati dubbi su chi poteva vincere il campionato, diversamente è successo per le qualificazioni di Champions, Europa League e la retrocessione. È arrivato all' ultima giornata, il momento della verità, che ha consacrato l' impresa dell' Atalanta di Gasperini, capace di portare i su

Nuovo allenatore Juventus - Moggi ha le idee chiarissime : Nuovo allenatore Juventus – Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera. L’ex Dirigente bianconero ha un preferito per il post-Allegri, e non nasconde la sua opinione. Su Higuain: “In questa squadra un buon ritorno sarebbe quello di Higuain. Per quanto riguarda Pogba, è costato 110 milioni: la Juve ha la forza di ricomprare […] More

Moggi : 'Se parte mezza parola - Conte andrà alla Juventus' : Si continua molto a discutere di Juventus in questo finale di stagione, sopratutto perché l'argomento di interesse è il futuro tecnico bianconero. Già da questo weekend potrebbero esserci novità a riguardo, con le indiscrezioni che continuano a rimbalzare fra i vari media sportivi. Sulla panchina bianconera si è soffermato Luciano Moggi, ospite negli studi di SportItalia. Secondo l'ex direttore generale bianconero, una pista che molti media ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Alessandro Moggi : 'Conte è ancora un'ipotesi - se può andare alla Juve preferirà tornarci' : Sarà l'argomento principale di questi ultimi giorni di maggio tra i tifosi bianconeri, i quali attendono impazientemente di conoscere la decisione della Juventus sul nuovo tecnico bianconero per la prossima stagione. Ad oggi circolano ancora diversi nomi, tra gli improbabili Guardiola e Klopp, passando per i più "abbordabili" Pochettino, Sarri e Simone Inzaghi. Le ultime indiscrezioni rivelano che sarebbe favorita la pista italiana e, dopo le ...