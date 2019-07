James Rodriguez al Napoli | De Laurentiis | “Lui vuole venire | Rodrigo ci ha detto no”

42 milioni in 3 anni - l’ultima offerta di De Laurentiis a Florentino Perez per James Rodriguez : Nulla di fatto sul fronte James Rodriguez. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il blitz spagnolo di Giuntoli non ha portato a nessun effetto definitivo. Non si riesce a trovare un’intesa con il Real. L’ultima proposta de De Laurentiis, in una conference call con Florentino Perez è quella di pagare tutti i 42 milioni richiesti, ma dilazionati in 3 anni. I Blancos ci stanno pensando anche perché sa bene che il volere del colombiano è ...

Pampa Sosa dice no : “La 10 del Napoli a James Rodriguez? Non è neanche l’1% di Maradona” : L’ultimo dieci del Napoli non vedrebbe di buon occhio la maglia numero dieci sulle spalle del giocatore colombiano.“powered by Goal”Piede sull’acceleratore e volontà di chiudere nei prossimi giorni. James Rodriguez si avvicina al Napoli, così da spingere gli azzurri un gradino più in alto per provare a combattere seriamente con la Juventus. Il colombiano però a meno di storici colpi di scena, non avrà l’intoccabile dieci di ...

Febbre James Rodriguez a Napoli - tifosi pazza per il colombiano : spunta già la… statuina del Presepe : Nella bottega di arte presepiale del maestro Ferrigno è già spuntata la statuina di James Rodriguez, nonostante il Napoli non lo abbia ancora acquistato James Rodriguez non è ancora un calciatore del Napoli, ma in città è già alta la Febbre per il colombiano. I tifosi sognano l’arrivo del giocatore del Real Madrid, spingendo la società a compiere quell’ultimo sforzo per vestirlo di azzurro. Intanto, la maglia del Napoli ...

James Rodriguez tra gli undici migliori calciatori della Copa America : James Rodriguez è tra gli undici migliori calciatori della Copa America. Fa parte infatti del team ideale scelto dal gruppo di studio tecnico del Conmebol. Il grafico in cui compaiono i magnifici 11, compreso il colombiano, è stato postato su Twitter dall’account ufficiale Copa America. Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL •????????? Este ...

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Pedullà : “Non solo James Rodriguez - Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante” : Non solo James Rodriguez, Giuntoli in missione Spagna anche per un attaccante. Lo annuncia Alfredo Pedullà Non solo James Rodriguez, per il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dal definire l’ accordo con il Real Madrid, in Spagna Giuntoli è in missione anche per un attaccante. Una prima punta giovane e talentuosa che risponde al nome di Rodrigo. Il ds azzurro, quindi, tratta anche con il Valencia, a darne notizia è ...

Napoli - Ancelotti attende James Rodriguez : “c’è molta attesa e frenesia - ma ci vuole pazienza” : L’allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei tifosi, soffermandosi anche sull’eventuale arrivo di James Rodriguez Carlo Ancelotti aspetta James Rodriguez, ma senza fretta. Il colombiano resta in cima alla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, volato ieri a Madrid per parlare direttamente con l’agente Jorge Mendes. AFP/LaPresse Oggi l’allenatore degli azzurri ha risposto alle domande dei tifosi dal ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti : “James Rodriguez? Tempo e pazienza” : Carlo Ancelotti, da Dimaro, certifica l’assalto del Napoli a James Rodriguez e chiarisce: “Insigne per Icardi? No, Lorenzo è il nostro capitano”.“powered by Goal”Carlo Ancelotti ammette la suggestione James Rodriguez, ma invita a volare basso. Da Dimaro, durante un incontro coi tifosi, il tecnico del Napoli ha parlato anche del fantasista colombiano.“La numero 10 a James? L’importante è che sia la maglia azzurra, ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : James Rodriguez vicino al Napoli. De Ligt-Juve c’è fiducia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 19.25: Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez. Prosegue la missione a Madrid del d.s. Giuntoli. L’opera di convincimento sta dando i suoi frutti. L’affare potrebbe sbloccarsi in settimana 17.15: L’Inter prova a chiudere per Barella. L’agente del calciatore del Cagliari è in sede per un summit […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: James Rodriguez ...

Real Madrid – Non c’è il nome di James Rodriguez tra i convocati della tournèe in Nord America : il colombiano sempre più vicino al Napoli? : James Rodriguez non convocato da Zidane per la tournèe del Real Madrid: il colombiano sempre più vicino al Napoli James Rodriguez è sempre più vicino al Napoli! Il calciatore colombiano non è stato convocato per la tournèe in Nord America del Real Madrid: nella lista dei 29 giocatori in partenza, non c’è il nome di Rodriguez, a conferma del fatto che per Zidane sia fuori dal progetto tecnico dei blancos. Il colombiano, dunque, sembra ...

UFFICIALE – Comunicato Real Madrid - indizio importante su James Rodriguez! Napoli sempre più vicino! : Mercato Napoli – Il Real Madrid non convoca James Rodriguez per il ritiro precampionato in Canada Dalla Spagna arrivano importanti novità su James Rodriguez. Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per il ritiro precampionato 2019-20, sono 29 i giocatori convocati per la tournèe in Canada e nella lista dei manca l’asso colombiano sempre più vicino all’arrivo in maglia azzurra Lista convocati Real Madri per il ...

Il Real Madrid non convoca James Rodriguez per la Tournée in Canada : Arriva l’ufficialità delle convocazioni del Real Madrid per la Tournée che si terrà in Canada. Tra i nomi non c’è quello di James Rodriguez. Una novità che può far solo piacere al Napoli e soprattuto ai tanti tifosi che attendono la chiusura della trattativa per poter vedere il colombiano in azzurro. Questa la lista convocati Real Madri per il Canada Portieri: Courtois, Navas, Lunin, Altube. Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, ...

Napoli - James Rodriguez : blitz a Madrid di Giuntoli : Il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è volato in Spagna nel tardo pomeriggio di ieri. Il suo obiettivo è arrivare a Madrid e accelerare la trattativa per l'acquisto del colombiano James Rodriguez. Il calciatore sarebbe già promesso al club italiano, tuttavia mancherebbe l'ok definitivo. Il Real Madrid avrebbe fissato la cifra di acquisto a 42 milioni di euro. Una somma che il Napoli avrebbe accettato e, per tale motivo, il ...

LIVE Calciomercato - le notizie di oggi 9 luglio : De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez - blitz del Napoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 11.00: Il Napoli vuole chiudere per James Rodriguez. Atteso un blitz del d.s. Giuntoli a Madrid per cercare l’intesa definitiva con il Real. 10.20: Il Milan sarebbe in vantaggio nella corsa a Veretout che coinvolge anche Roma e Napoli. Il giocatore si sta allenando con la Fiorentina in attesa […] L'articolo LIVE Calciomercato, le notizie di oggi 9 luglio: De Ligt-Juve ci siamo. James Rodriguez, blitz ...