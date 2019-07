James Bond | cosa sappiamo già dei suoi nuovi occhiali da sole preferiti

Grace Jones abbandona James Bond pochi minuti dopo essere arrivata sul set : La cantante e modella era stata contattata per apparire in “Bond 25”: quando ha letto il copione, insoddisfatta del suo ruolo, se n’è andata di punto in bianco. Grace Jones continua ad essere aggressiva ed esagerata, nel puro stile che ha creato più di trent’anni fa. L’iconica cantante e performer è stata contattata dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson per apparire come special guest in Bond 25, il 25esimo film ...

Aston Martin Valhalla - la nuova hypercar di James Bond : Dopo Valkyrie ecco Valhalla. È questo il nome che Aston Martin ha scelto per la sua ultima creatura che dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, quasi in coincidenza con l'uscita del nuovo film di James Bond. La saga di 007 è arrivata alla venticinquesima pellicola e il titolo definitivo dell'episodio del "giubileo" potrebbe essere Shatterhand. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma sembra che l'agente segreto al ...

James Bond - la Aston Martin DB5 va all'asta : Va all'asta il 15 agosto, a Monterey, in California, la leggendaria Aston Martin DB5 di James Bond, quella del 1965. Per i collezionisti è un'occasione da non perdere, essendo un modello identico ai due commissionati dalla regia di Goldfinger, il terzo film della saga. A vendere quella che è stata definita l'auto «più famosa del mondo» è la casa RM Sotheby’s, specializzata nella vendita di ...

Problemi sul set di James Bond! Divampa un incendio a Londra : Un'esplosione avvenuta sul set di James Bond a Londra mette in pericolo la realizzazione del film, già scosso da alcuni Problemi. Non c’è pace per il nuovo film di James Bond, tutt’ora in fase di realizzazione fra New York e Londra. Come ha riportato l’account ufficiale, intorno alle 19 italiane, si è verificato un’esplosione sul set. Si tratta del secondo incidente di percorso per la pellicola con Daniel Craig.-- Settimane ...

Chris Hemsworth vorrebbe Idris Elba nei panni di James Bond : Chris Hemsworth, l’interprete di Thor nel nuovo film targato Marvel Studios “Avengers: Endgame” è un vero fan di Idris Elba, infatti l’attore intervistato da Variety ha confessato di voler vedere il collega in azione nel franchise sull’Agente 007 al posto di Daniel Craig come James Bond! Chris Hemsworth vorrebbe che Idris Elba sostituisse Daniel Craig come James Bond nel prossimo film sull’Agente ... Leggi ...

Sul set di James Bond c’è un "coordinatore di intimità" - : Carlo Lanna C'è una nuova figura che è stata ingaggiata sul set di James Bond e si tratta del coordinatore d'intimità, ecco come si evolve l'industria al tempo del #metoo All’epoca del #Metoo, di accuse e di violenza sulle donne, il mondo del cinema (e non solo), cerca di correre ai ripari per evitare denunce e maltrattamenti. Per questo motivo è nata la figura dell’intimacy coach, il coordinatore d’intimità. E proprio sul set del ...

James Bond - sul set debutta il «coordinatore di intimità» : Si chiama intimacy coach, coordinatore dell’intimità, ed è una nuova figura, nata nell’epoca del #MeToo: sarà presente (è la prima volta che succede) sul set di 007 per vigilare sulle scene di sesso fra Daniel Craig, 51 anni, e la nuova Bond girl Ana de Armas, 31. È stato ingaggiato dalla produttrice Barbara Broccoli e dal suo team per assicurarsi che gli attori si sentano a proprio agio durante le scene di intimità e «ottengano tutto il ...

Aston Martin - Una DBS Superleggera dedicata a James Bond : UnAston Martin dedicata a 007 non è esattamente una novità. Se cè loccasione, a Gaydon non se la fanno scappare, e questa DBS Superleggera OHMSS ne è la riprova, dopo la DB9 GT Bond Edition del 2015 e le varie riproduzioni dei modelli originali. Anche stavolta, tiratura limitata: 50 esemplari che celebrano i 50 anni dalluscita di On Her Majesty Secret Service (di qui la sigla che accompagna il nome), sesta pellicola della saga dedicata allagente ...

Aston Martin produrrà 25 automobili di James Bond : Giovanni Negri Le autovetture avranno tutti i trucchi tranne il sedile catapulta. Per guidarle però bisogna pazientare almeno fino all’anno prossimo Dall’incontro tra la casa automobilistica britannica Aston Martin, la casa produttrice dei film di 007 e con Chris Corbould, esperto di effetti speciali, nasce la nova macchina di James Bond. Non si tratta di un prototipo creato per il prossimo film, ma piuttosto di dare vita ad una ...

James Bond - arriva sul set il “coach di intimità” per le scene di sesso sfrenato : Un “intimacy coordinator” per James Bond. La notizia è stata lanciata dai tabloid britannici. Sul set del prossimo 007, il 25esimo della serie, lavorerà un consulente che aiuta gli attori ad affrontare le scene di sesso. È una delle tante discusse conseguenze dell’era del #MeToo. Così approfittando dell’infortunio alla caviglia al protagonista Daniel Craig avvenuta in Giamaica qualche giorno fa, ecco la grande novità. Pare che l’intimacy ...

Daniel Craig - infortunio sul set di James Bond : riprese cancellate : Daniel Craig, incidente in Giamaica sul set di James Bond. riprese sospese: l’infortunio e condizioni di salute dell’attore 51enne Daniel Craig è rimasto vittima di un infortunio durante le riprese del 25esimo film dedicato alla saga di James Bond. A renderlo noto il The Sun che, inoltre, fa sapere che le riprese in programma per […] L'articolo Daniel Craig, infortunio sul set di James Bond: riprese cancellate proviene da ...