Italian Stage Music Tour sostituisce il tour di Area Sanremo? Prima indiscrezioni con il

(Di giovedì 11 luglio 2019) Ad accorgersene ènews.it che nota per primo la sostituzione della pagina Facebook dicon quella di, un nuovo format di prossimo avvio. Quando il Festival di2020 è ancora in alto mare e brancola nel buio più nero a partire dalla direzione artistica ancora in fase di definizione, uno scossone coinvolge anche ildi, il contest che porta i giovani sul palco del Teatro Ariston.Dovrebbe essere confermata la formula dello scorso anno per quel che riguarda le Nuove Proposte, inserite nella gara dei Campioni dopo essere state scelte a dicembre. Le due serate dello scorso anno, però, potrebbero dimezzarsi. Per ora si parla infatti di un unico appuntamento che ridurrebbe ancor di più la visibilità dei giovani salvo poi premiarne alcuni da inserire in gara nella settimana del Festival dei Big.Anche ildi...

