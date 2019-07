Italia flagellata dal maltempo in piena estate | esperto meteo del Cnr a MeteoWeb | “clima

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) Gli eventirologici estremi che stanno interessando l’in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevoleMediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti: un morto, un disperso, centinaia di feriti, e migliaia di turisti in fuga dalle spiagge. Le situazioni più critiche nella Riviera del Conero e a Milano Marittima colpite da furiose trombe d’aria, a Pescara per la grandine e la pioggia, ma anche in Sicilia, a Catania, per gli incendi. Si tratta di eventi quasi del tutto nuovi per il nostro Paese, ma ai quali, secondo gli esperti, dobbiamo abituarci e prepararci, perché saranno sempre più ...

cronachecampane : Maltempo: costa adriatica flagellata, cade gru a Taranto, un disperso - 80ila : RT @giornaleladige: La costa adriatica flagellata dal maltempo: turisti in fuga dalle spiagge - Photogallery - JensWoelk : RT @giornaleladige: La costa adriatica flagellata dal maltempo: turisti in fuga dalle spiagge - Photogallery -