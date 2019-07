Italia compatta su missioni estero | per Libia 102 milioni di euro

ilfogliettone

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il Pd attacca la Lega sulle accuse di avere ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin. Matteo Salvini minaccia querele e afferma di non avere mai incassato un rublo. La Francia si difende sui missili transalpini ritrovati in una base di Haftar: "Non li abbiamo dati noi alle milizie del generale". Il vicepremier della Lega attacca: "Chiederemo spiegazioni". In questo quadro apparentemente tumultuoso, permane, silenziosa e sotto traccia, un'unita e: quella che sostiene lene all'. L'aula del Senato ha approvato la relazione 2019 con una maggioranza 'kazaka': 242 si' e 10 no. Da Monti a Renzi, da Gentiloni a Conte ci sono poche differenze: le nostrepiu' costose sono in Afghanistan, Libano,, Balcani.Terminata la guerra in Iraq, l'torna a spendere di piu' nel mar Mediterraneo: nel 2019 105,12per l'Unifil in Libano; ...

