Iran | navi dei Pasdaran tentano di sequestrare una petroliera britannica Regno Unito

Tre navi Iraniane hanno provato a impedire il passaggio di una petroliera britannica nello Stretto di Hormuz : Tre navi iraniane hanno provato a impedire alla petroliera britannica British Heritage di proseguire la propria rotta nello Stretto di Hormuz, tra la Penisola arabica e le coste dell’Iran. Secondo un portavoce del governo britannico, le navi iraniane hanno desistito

La Royal Navy punta i cannoni contro navi Iraniane : alta tensione nello Stretto di Hormuz : Altissima tensione nello Stretto di Hormuz. navi armate dell’Iran hanno tentato il sequestro di una petroliera britannica ma sono state

USA-Iran/ Pasdaran - missili - navi : tre scudi contro le minacce di Trump : Teheran ha superato i limiti di uranio arricchito e Trump ha avvertito: "Scherzano col fuoco". Ma il Paese investe nella difesa ben 16 miliardi di dollari

Chi sono gli aspIranti navigator in fila per il test alla Fiera di Roma : Ad aspettare questo giorno erano in 54mila: da oggi e fino al 20 giugno alla Fiera di Roma si terranno i test per gli aspiranti navigator che si contenderanno il compito di orientare gli assegnatari del Reddito di cittadinanza verso un posto di lavoro. Oggi sono loro, le future guide, a giocarsi la

Il popolo dei 54 mila aspIranti Navigator. Solo uno su 18 ce la farà : C’è la fila lunga fino all’ingresso della Nuova Fiera di Roma. Sono arrivati prestissimo, allarmati dal rischio di congestione per il traffico nella Capitale. Vengono da tutta Italia, alcuni hanno viaggiato di notte. “Sono stanchissimo, sono partito ieri sera alle 23.30 per essere qui” ci dice uno di loro, arrivato dalla Calabria.Partono in 53.907 e per tre giorni affolleranno cinque grandi padiglioni. ...

Chi sono e da dove vengono gli aspIranti navigator : I navigator dovrebbero essere lo strumento per il potenziamento dei centri per l’impiego, assunti dall'Anpal su incarico del...

Riad : Iran responsabile attacco a navi : 0.58 Anche i sauditi, dopo americani e britannici, accusano apertamente l'Iran di aver attaccato le due Petroliere nel golfo dell'Oman. Lo afferma il principe ereditario Mohamed Bin Salman in un'intervista ad Asharq Al-Awsat. "Il regime Iraniano non ha rispettato la presenza a Teheran del premier giapponese, anzi ha risposto ai suoi sforzi di mediazione attaccando le due petroliere, una delle quali era giapponese", ha detto il principe.

Trump : Iran responsabile attacco a navi : 16.36 L'Iran è responsabile dell'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman,ha detto Trump intervistato da Fox. Come reagIranno gli Usa? "Vedremo cosa succederà" ha risposto il presidente americano. E poi:Lo"Stretto di Hormuz non sarà chiuso,ma se lo sarà non durerà a lungo". Intanto il presidente Iraniano Rohani, incontrando il presidente russo Putin, ha dichiarato che la situazione in Medio Oriente "con la presenza di forti pressioni ...

Usa : Iran responsabile esplosione navi : 7.27 Gli Usa hanno video e foto che mostrano una unità della Marina Iraniana che rimuove una mina inesplosa attaccata allo scafo della petroliera giapponese Kokura Courageous.Così 4 funzionari Usa alla Cnn. L'armatore giapponese di una delle 2 petroliere attaccate ieri nel Golfo di Oman afferma che il suo equipaggio ha visto una unità Iraniana nella zona. Tuttavia, l'Iran "respinge categoricamente" le accuse americane e le condanna con forza.

Bokbåten - le navibiblioteca che gIrano tra Norvegia e Svezia consegnando libri : In Norvegia e in Svezia le Bokbåten sono delle navi-biblioteca che diffondono letteratura locale e straniera. Vere e proprie delle biblioteche itineranti che trasportano migliaia di libri per darli in prestito ai cittadini. Una delle navi si chiama Epos, l'altra Norrtälje ed entrambe offrono un utile servizio, organizzando anche attività di gruppo per i bambini.

Usa : Iran dietro attacco navi saudite : 01.20 Ci sarebbe l'Iran dietro all'attacco alle due petroliere saudite. Secondo quanto riferito da funzionari americani citati dai media, le valutazioni preliminari delle forze armate statunitense indicherebbero che l' esplosivo usato contro le navi sarebbe Iraniano. Le navi sono state sabotate in acque territoriali degli Emirati arabi uniti e proprio gli Emirati hanno chiesto agli Stati Uniti aiuto nelle indagini.