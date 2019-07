Invalsi | Pinocchio vende l' abbecedario per il nuovo paese dei balocchi | il web

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) All’origine delle avventure dic’è un gesto simbolico:re l’per andare al teatro dei burattini. La scelta di un luogo totalmente “altro” dalla scuola è l’esordio delle sue disavventure.Seavesse varcato quella soglia e avesse scelto l’apprendimento, forse sarebbe stato al riparo dalle successive dolorose peripezie che gli accadono “fuori”, in un “extra” apparentemente allettante (ildei) ma in realtà pieno di pericoli, inganni, cattiveria (Lucignolo, Mangiafuoco, il gatto e la volpe). I recenti esiti dei testdescrivono una ...

