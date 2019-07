Inter | sarebbe pronto l' assalto a Lukaku | Ausilio incontra il Manchester United

Inter - il Napoli insiste : nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Mercato Inter - Barella vicino e Ausilio a Londra per Lukaku : sarebbe un’estate da record : Nicolò Barella sarà l’acquisto più caro della storia per il Mercato dell’Inter, ma il suo primato potrebbe durare meno di un’estate. I nerazzurri stanno infatti accelerando per Romelu Lukaku per cui il Manchester United chiede la bellezza di 75 milioni. Oggi è previsto un importante incontro a Londra per provare lo sprint in modo da regalare a Conte il bomber tanto desiderato. Non si sbloccano invece le cessioni: Icardi vorrebbe sempre di più la ...

Mercato Inter : Lukaku - Icardi - Dzeko - il valzer dei bomber sarebbe entrato nel vivo : Si annuncia una giornata convulsa e molto Interessante per il Mercato del’Inter. Marotta potrebbe volare a Londra oggi per accelerare la trattativa per Romelu Lukaku, vero e proprio sogno estivo di Conte. Il Manchester United non sembra propenso a fare sconti, continuerà con ogni probabilità a chiedere più di 80 milioni, ma la missione in Inghilterra potrebbe sbloccare l'affare per il giocatore belga. In entrata c’è anche Edin Dzeko, dopo il ...

Mercato Inter : Vidal sarebbe ancora nel mirino e Dzeko avrebbe scelto i nerazzurri : Il Mercato dell’Inter non è solo Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe vicinissimo, oggi nuovo incontro con l’agente per limare gli ultimi dettagli e dare il definitivo via libera al trasferimento. A Conte però non basta, e così secondo i rumors in arrivo dalla Spagna, starebbe spingendo per avere a disposizione Arturo Vidal. Il cileno non è più utile alla causa del Barcellona e così l’operazione potrebbe essere possibile. Nel frattempo da ...

Mercato Inter : Barella sarebbe molto vicino - per Lukaku lo United fa muro : Potrebbe essere vicina ad una svolta la trattativa per Nicolò Barella per il Mercato dell'Inter. I nerazzurri ieri hanno alzato l'offerta al Cagliari per il centrocampista, raggiungendo un accordo di massima per il cartellino del 22enne sardo. Entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare le firme per il trasferimento, con Conte che lo starebbe già aspettando per l'inizio della tournée in Asia. Invece resta complicato il colpo Romelu ...

Calciomercato Inter - Barella in arrivo : sarebbe uno dei titolari nel 3-5-2 di Conte : Continua a prendere forma la nuova Inter di Antonio Conte in vista della stagione 2019-20. I nerazzurri stanno per mettere a segno un importante colpo di mercato che renderà la rosa ancora più forte. L'obiettivo dell'Inter è quello di poter riuscire a lottare per il primato, magari di riuscire a strappare lo Scudetto alla Juventus, oltre che ovviamente fare un cammino prestigioso in Europa. E per farlo c'è bisogno indubbiamente di avere tanta ...

Inter - Icardi verso l'addio : il Napoli sarebbe fortemente Interessato : Uno degli argomenti più discussi di questa prima parte della sessione estiva di calciomercato è sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino lascerà sicuramente l'Inter questa estate e la conferma è arrivata ieri sia dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sia dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia allineato alla decisione della società, sia per ...

Mercato Inter : nuovo affondo per Barella - il Napoli sarebbe in pole per Icardi : Il Mercato dell’Inter oggi vivrà una giornata importante sul fronte Nicolò Barella. In Lega, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in programma un incontro tra Marotta e Giulini per capire come continuare la trattativa per il calciatore che ha già scelto i nerazzurri per la sua prossima avventura professionale. Il dirigente nerazzurro incontrerà anche la Roma per Dzeko, ma le parti sono ancora distanti. Nel frattempo arrivano ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Lukaku : Il derby d'Italia tra Inter e Juventus ha fatto parlare spesso di sé per le tante polemiche che hanno coinvolto entrambe le squadre, sia per questioni di campo che per questioni extracalcistiche ed anche il prossimo anno sembra che questo duello possa rinnovarsi. Da una parte i bianconeri, che in Italia dominano in maniera incontrastata da otto anni, dall'altra i nerazzurri, che si sono affidati ai due artefici dell'inizio di questo ciclo ...

Inter - Barella sarebbe più vicino : Cagliari pronto a trattare : Il nome di Nicolò Barella continua ad essere molto quotato in casa Inter. Il centrocampista sembra essersi promesso alla società nerazzurra in vista della prossima stagione. Resta da trovare l'accordo con il Cagliari che in queste ultime settimane, ha alzato il muro ed anche la quotazione del giovane talento. Il patron dei rossoblu, Tommaso Giulini, nei giorni scorsi ha ammesso che ai primi di giugno c'era stata l'intesa con i nerazzurri, ...

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku; Icardi-Insigne lo scambio sarebbe difficile : L’inizio della prossima settimana potrebbe essere decisivo per il Calciomercato dell’Inter sul fronte Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega, in prima pagina, a che è tutto pronto per l’incontro tra i club che stanno cercando di trovare una soluzione per il trasferimento a Milano del belga. Lo United spara alto sul prezzo, vorrebbe più di 80 milioni, i nerazzurri puntano forte sulla voglia del ragazzo di lasciare ...

Inter - ostacolo in più per Lukaku : sul belga ci sarebbe anche la Juventus : Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter è Romelu Lukaku. Il centravanti belga piace molto ed è stato individuato come il sostituto ideale di Mauro Icardi, destinato alla cessione dopo le vicende degli ultimi mesi. L'argentino, comunque, dovrebbe restare in Italia e su di lui ci sono i due top club di Serie A: la Juventus e il Napoli. La valutazione, però, non si discosta dai sessanta milioni di euro richiesti inizialmente ai bianconeri e ...

Mercato Inter : per Barella insidia da Cagliari - Matic e Lukaku sarebbero affari caldi : Il calcioMercato dell’Inter entra nel vivo. Il nome più vicino è sempre quello di Barella, anche se il Cagliari starebbe provando a fare muro con una ricca offerta per il rinnovo e l'inserimento di una "pesante" clausola rescissoria. L’ultimo nome uscito arriva dall’Inghilterra ed è Matic, regista del Manchester United che ha già lavorato con Conte al Chelsea; con i Red Devils, inoltre, resta aperto il discorso Lukaku. I contatti tra le parti ...

Inter - si prepara l'assalto a Lukaku : Icardi sarebbe in uscita dopo la chiamata di Conte : In Serie A potrebbe presto esserci un grande valzer di attaccanti che vedrebbe coinvolta soprattutto l'Inter. I nerazzurri dovrebbero cedere Mauro Icardi in questa sessione di calciomercato e il nuovo tecnico, Antonio Conte, avrebbe indicato quelli che dovrebbero essere i suoi sostituti, Romelu Lukaku e Edin Dzeko. La Roma, dal suo canto, avrebbe individuato anche il sostituto dell'attaccante bosniaco che sarebbe Gonzalo Higuain. Si chiuderebbe ...