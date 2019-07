Inter | è fatta per Nicolò Barella | 45 milioni al Cagliari Il Napoli frena su James e

Inter-Barella - è fatta! Trovato l’accordo col Cagliari : i dettagli : Barella sarà presto un giocatore dell’Inter: domani le visite mediche a Milano, i dettagli dell’accordo col Cagliari L’Inter finalmente sorride: il club nerazzurro ha Trovato l’accordo col Cagliari per Nicolò Barella. Il centrocampista classe ’97 è dunque pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Un’operazione da ben 45 milioni di euro: 12 circa per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto ...

Palozzi : grazie a Raggi e Zingaretti fatta figuraccia Internazionale : Roma – “Dopo giorni di litigi e scaricabarile, mentre Roma affondava nell’emergenza rifiuti, nelle ultime ore Raggi e Zingaretti sembrano aver ritrovato finalmente l’amore istituzionale. Bene, se non fosse che con il loro comportamento ostile e per nulla collaborativo, hanno condotto la Capitale d’Italia sull’orlo del collasso ambientale, tra cassonetti stracolmi, degrado e immondizia in ogni dove. E se ne ...

Calciomercato mercoledì 10 luglio : Napoli su Rodrigo. Juve-De Ligt - ora è fatta. Inter-Barella - annuncio vicino : Calciomercato 10 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 10 luglio. INTER– Barella ormai ad un passo. Cresce l’attesa per l’annuncio della società nerazzurra. Il Cagliari incasserà circa 45 milioni di euro più bonus. Detto questo, ufficialità attesa già nelle prossime ore. JUVENTUS– De Ligt ormai ad un passo. Il difensore olandese potrebbe raggiungere […] L'articolo Calciomercato mercoledì 10 luglio: ...

Calciomercato Inter news/ Quasi fatta per Dzeko! - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, ultime notizie 10 luglio 2019: Pedullà dà ormai per fatto l'affare Dzeko. Per Lukaku Conte ha pazienza, ma non vuole sorprese

Calciomercato domenica 7 luglio : Barella-Inter - è fatta. Juve : rilancio per Icardi - scelto futuro Perin : Calciomercato 7 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi domenica 7 luglio. INTER– Fumata bianca e decisiva per Barella. Il centrocampista dell’Inter ha detto si al club nerazzurro. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul nuovo contratto con ufficialità. Passi avanti anche per Dzeko e Lukaku. JuveNTUS– Non solo De Ligt, la […] L'articolo Calciomercato domenica 7 luglio: Barella-Inter, è fatta. Juve: ...

Inter - prime parole per Sensi : “Contento della scelta fatta” : “Sono felice di essere un giocatore dell’Inter. Mi cercavano altre squadre? Sono contento della scelta che ho fatto. Mi aspetto una grande stagione. Forza Inter“. Sono queste le prime parole giocatore nerazzurro per Stefano Sensi. subito dopo l’uscita dalla sede del club nerazzurro in seguito alla firma del contratto, accolto anche da alcuni tifosi.L'articolo Inter, prime parole per Sensi: “Contento della ...

Calciomercato giovedì 27 giugno : Juve-De Ligt - è fatta. Real su F.Ruiz. Inter - ecco Dezko e Lazaro : Calciomercato 27 giugno- ecco tutte le trattative di oggi 27 giugno. MILAN– Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 20-25 milioni di euro più il cartellino di Areola per convincere i rossoneri a privarsi di Donnarumma. JUVENTUS– Accordo raggiunto con De Ligt. […] L'articolo Calciomercato giovedì 27 giugno: Juve-De Ligt, è ...

Calciomercato martedì 25 giugno : Dzeko-Inter - è fatta. Fiorentina - pazza idea Higuain : Calciomercato 25 giugno- Ecco il quadro generale di tutte le trattative di oggi martedì 25 giugno. Fiorentina– Juve e Fiorentina starebbero ragionando sulla pazza idea di scambio sull’asse Chiesa-Higuain. L’attaccante argentino potrebbe rappresentare il leader della nuova rinascita viola targata Commisso. MILAN– I rossoneri puntano forte sul nuovo trequartista. Piacciono Pastore e Ceballos, ma la […] L'articolo ...

Sarri aspetta Juve - Barella all’Inter è fatta : Ore decisive per il valzer delle panchine. Sarebbero infatti imminenti gli annunci di Sarri alla Juventus (dove porterebbe con se' dal Chelsea EMERSON PALMIERI), GIAMPAOLO al Milan e FONSECA alla Roma, mentre SEMPLICI ha rinnovato con la Spal e DE ZERBI ha fatto sapere che rimane al Sassuolo. In casa Genoa tira aria di addio a PRANDELLI (dovrebbe subentrare ANDREAZZOLI), alla Sampdoria dovrebbe invece arrivare PIOLI. Confermato MONTELLA, dopo un ...

Calciomercato Inter : per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve : Calciomercato Inter: per Barella ormai è fatta. Si chiude a breve Dopo un lungo chiacchierare sembra finalmente essere giunta una conclusione: Nicolò Barella diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter. I nerazzurri sembrerebbero infatti aver finalmente superato la folta concorrenza per il giovane centrocampista classe ’97 e sono pronti l’affare forse già a partire dalla prossima settimana. Tassello molto importante ...

Juventus - è fatta per Chiesa : Inter beffata - l’attaccante ha detto sì! Ingaggio faraonico : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la Juventus avrebbe raggiungo l’accordo totale con Federico Chiesa per il passaggio in bianconero dell’esterno viola. Un accordo basato su un contratto monstre con cifre da capogiro. Di fatto, come si leggere, l’esterno offensivo sarebbe pronto a firmare un quadriennale da circa 5 milioni di euro netti […] More

Comisso-Fiorentina : è fatta. E a Ricketts Interesserebbe il Napoli : L’acquisizione della Fiorentina da parte dell’imprenditore italo-americano Rocco Comisso sarebbe già fatta con tanto di firma, scrive Il Sole 24 Ore, confermando le anticipazioni del New York Times di qualche giorno fa. Una delle condizioni dell’accordo era che la Fiorentina restasse in Serie A, e il campo ha decretato la sua realizzazione. Ora c’è da capire se le parti riusciranno a mettersi d’accordo sul prezzo, ...

Antonio Conte - Biasin : fatta all'Inter. Calciomercato e allenatori - la data chiave per la panchina Juve : Sul prossimo allenatore della Juventus hanno tutti medie certezze, solo che quelle di Tizio fanno a pugni con quelle di Caio. Da casa-Juve ribadiscono: «Abbiamo le idee chiare», noi, va detto, un po' meno. Procediamo per «correnti», come ai tempi della Democrazia Cristiana. C' è la corrente Pochetti